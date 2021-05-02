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Ру Тат
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2 мая 2021  11:36

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

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Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 успешно приводнился в Атлантическом океане. Приводнение аппарата под названием Resilience произошло в 09.57 по московскому времени у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе. 

На борту были четыре астронавта — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Как передает ТАСС, в 03:35 аппарат отделился от Международной космической станции и начал свое возвращение на Землю, полет длился около семи часов. 

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на космическую станцию в ноябре прошлого года и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс. 17 апреля экипаж во главе с уроженцем Татарстана вернулся на Землю.

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