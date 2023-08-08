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«Космические» счета за кварплату у казанцев объяснили ошибкой управляющей компании
Жители одного из домов по ул.Побежимова в Казани пожаловались на «бешеные» счета за квартплату. По их словам, платежки «скакнули» из-за большого расхода воды – судя по квитанциям, воду жильцы тратят сверх нормы. В службе поддержки госуслуг это объяснили возможной ошибкой управляющей компании, передают «Вести.Татарстан».
Специалист портала Госуслуг посоветовал решать вопрос с УК, отметив, что все данные были направлены корректно. В самой УК жильцам пояснили, что суммы в квитанциях сформированы после перерасчета тарифов на горячую воду для общедомовых нужд, и признали, что ошибка действительно могла произойти.
«Что случилось, пока мы разбираемся. Произошёл некорректный перерасчёт отопления горячей воды», — сказал директор УК жилищно-комунального хозяйства Авиастроительного района Рустам Гайфутдинов.
Пока жителям посоветовали подождать и не оплачивать «космические» счета. В течение трех дней расчетный центр проведет все операции.
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