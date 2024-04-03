Космическая акция «Пятёрочки»: «Тайна Пятой планеты»

Фото: ТС "Пятёрочка"

Наиль Селиванов

В шестидесятые годы прошлого столетия самыми популярными сюжетами рисунков советских детей и школьников были космические спутники и ракеты, межзвездные орбитальные станции, картины освоения Луны и планет Солнечной системы. Дети собирали материалы о любимых космонавтах, составляли альбомы рисунков и фотографий на космическую тему, обменивались друг с другом. Торговая сеть «Пятёрочка» в преддверии Дня космонавтики хочет воссоздать атмосферу тех лет, запустив моментальную акцию «Тайна Пятой планеты», в рамках которой предлагает детям и родителям вместе собрать уникальную коллекцию космических объектов.

Поехали!

Этими словами первый космонавт Юрий Гагарин возвестил о начале космической эры, озарив весь мир своей солнечной улыбкой. Как известно все пилотируемые космонавтами старты осуществлялись и осуществляются с космодрома Байконур – своеобразной Мекки советской и российской космонавтики. Туристический тур в Байконур станет главным призом для участников акции.

Что надо сделать, чтобы его выиграть?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке гость получит в подарок Космокрепс или пуллер в индивидуальной упаковке. Космокрепс – миниатюрную игрушку с изображением планет, астероида, спутника и других объектов на тему космоса, или пуллер – красочную игрушку-аксессуар, на который можно крепить космокрепсы. Благодаря космотрепсам вы можете создать свой индивидуальный образ, кастомизируя одежду, обувь или школьную канцелярию. Ими также можно обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свой набор.

Всего в коллекции «Тайна Пятой планеты» 23 космокрепса, на которых изображены основные объекты солнечной системы, но есть и один редкий – фирменный от «Пятёрочки», два от партнёров – Х5 Клуба и бренда Whiskas, а также один светящийся в темноте! Кроме этого, в наборе представлены 4 пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. А в каждой упаковке с редким космокрепсом находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов и главного приза: тура на Байконур!

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Помимо этого, со 2 апреля в мобильном приложении «Пятёрочка» также появилась онлайн-игра «Тайна Пятой планеты», в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 60 уровней игры «три-в-ряд» разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут преодолеть их все! Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы от «Пятёрочки» и партнёров и собирать игровую валюту, благодаря которой можно узнать много интересного о галактике, долететь до виртуальной МКС и помочь космонавтам.

А для тех, кто пройдёт 60 уровней и откроет мета-слой, предусмотрен отдельный розыгрыш призов.

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Пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Космокрепсов, совершая покупки с картой «Х5 Клуба».

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры акции – за это выдаётся дополнительный подарок. Также космокрепс и пуллер можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьями (за 349 рублей).

Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения 4 пуллеров и всех 23 космокрепсов. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек. Так что вы можете целым космическим экипажем совершать космические путешествия.

Акция будет проходить во всех магазинах «Пятёрочка» со 2 апреля по 13 мая 2024 года.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте planeta.5ka.ru.

Космокрепсы и пуллеры не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.

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