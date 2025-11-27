news_header_top
Общество 27 ноября 2025 15:49

Косметолог рассказала, как защитить кожу от зимней сухости

С приходом морозов и началом отопительного сезона многие замечают, что кожа становится сухой и стянутой. Врач-косметолог Анастасия Разбежкина в интервью «Радио 1» отметила, что именно в этот период дискомфорт проявляется особенно ярко.

«Я заметила по себе, что в первый же день после включения батарей ощутилась сухость кожи не только лица, но даже глаз. Они высохли, было больно даже закрывать», – поделилась она.

По ее словам, главная причина – повреждение поверхностного рогового слоя кожи. Решением может стать глубокое увлажнение.

Эксперт советует активно увлажнять кожу, чтобы избежать сухости и стянутости, использовать пилинги – осень, зима и ранняя весна считаются оптимальным временем для таких процедур. Для домашнего ухода врач советует применять кремы с церамидами и декспантенолом, которые питают и восстанавливают кожный барьер.

