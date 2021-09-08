Косметолог объяснила жителям РТ, почему после коронавируса начинают быстрее стареть

У многих переболевших коронавирусом Covid-19 впоследствии начинают стареть внутренние органы, а вместе с ними и кожа. Об этом в специальном прямом эфире в аккаунте оперативного штаба по борьбе с Covid-19 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Гульнар Яфясова.

«Ученые выяснили, что у 70% переболевших новой коронавирусной инфекцией отмечалось старение некоторых органов», — сообщила специалист.

По словам врача, вопреки распространенному мнению, чаще всего стареет не сердце, а печень — начинается жировой гепатоз. Жировые отложения появляются и в поджелудочной железе.

«Кожа — это зеркало наших внутренних органов. Когда страдают внутренние органы, страдает и кожа. Когда стареют внутренние органы, стареет и кожа. Поэтому кожа будет подвержена преждевременному старению», — подчеркнула дерматовенеролог.