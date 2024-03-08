Косметика и серебро: маркетплейс рассказал, что дарят в России на 8 марта

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Женщинам на 8 Марта традиционно дарят средства для ухода за телом и волосами, телефоны, посуду, серебряные украшения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon.

«Самыми популярными подарками как в Татарстане, так и по всей России, из года в год, судя по количеству проданных единиц, в предпраздничный сезон остаются посуда, домашний текстиль, средства для ухода за телом и волосами, телефоны и смарт-часы», — сообщили «Татар-информу».

Еще аналитики отмечают интенсивный рост продаж в категориях «Женская обувь» (на 93%) и «Ювелирные украшения» (на 67%). Особенным спросом в этих категориях пользуются серебряные украшения и спортивная обувь.

Пик «закупок» подарков к 8 Марта у мужчин приходится за три дня до или на следующий день после праздника. В преддверии Международного женского дня к началу марта повышается спрос на традиционные варианты подарков. Больше всего продаж в штучном выражении совершается в категориях «Красота и здоровье», «Электроника», «Дом и сад», которые в 2024 выросли на 16%, 37% и 39% соответственно.