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Общество 23 марта 2025 18:21

Косметические компании предупредили о рисках ввода Евросоюзом пошлин на косметику из США

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Европейский Союз планирует ввести пошлины на ряд товаров из США в ответ на американские тарифы на европейские сталь и алюминий. В список попала и косметическая продукция, что вызвало обеспокоенность среди производителей косметики в ЕС, сообщает РБК.

Компании предупреждают, что такие меры могут нанести ущерб экспортному рынку Европы. Эксперты указывают, что в тарифную войну следует включать товары, в которых ЕС является чистым импортером, а не экспортером, как в случае с косметикой. В противном случае экономический ущерб для Европы может оказаться сильнее, чем для США.

«Если потребуется, мы поднимем цены в США, что нанесет ущерб потребителям и нашей доле рынка. Оставьте нас вне войны, ведь мы приносим пользу экономике, а не разжигаем конфликт», – заявил владелец одной из европейских косметических компаний.

#евросоюз #США #санкции #торговля
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