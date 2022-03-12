Косметическая компания Oriflame остается в РФ и продолжит продажи

Шведская косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи своей продукции в стране. Об этом сообщила шведская газета Dagens Industri, передает РИА Новости.

«Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России», — говорится в сообщении.

Как пишет шведская газета Aftonbladet, в 2021 году на РФ приходилось 16% всех продаж компании, это составило немногим более одного миллиарда евро. Газета подчеркивает, что компания остается в России, чтобы поддержать продавцов-консультантов.

Компания Oriflame основана в Швеции в 1967 году и сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства в более чем 60 странах. У компании есть собственные заводы в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.

Ряд крупных компаний ушли с российского рынка либо приостановили работу после признания РФ независимости Луганской и Донецкой народных республик. Вторая волна санкций произошла после начала специальной военной операции по защите Донбасса. О ее развертывании 24 февраля в видеообращении к россиянам сообщил Президент РФ Владимир Путин.