Кошельки НКО пополнит бюджет: Татарстан объявил конкурс на гранты в 35 млн рублей

В Татарстане с 1 сентября стартует прием заявок на конкурс для некоммерческих организаций по предоставлению грантов из бюджета республики. Об особенностях конкурса в 2021 году рассказали эксперты на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Получить поддержку государства на реализацию социально-значимых проектов смогут некоммерческие организации из Татарстана до конца этого года

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Один из первых грантов помог благоустроить озеро Харовое

Получить поддержку государства на реализацию социально-значимых проектов смогут некоммерческие организации из Татарстана до конца этого года. Как сообщила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, для получения гранта нужно подать заявку на конкурс, получить экспертную оценку и набрать наибольшее число баллов. Размер каждого гранта зависит от проекта и числа участников конкурса. Это может быть господдержка на сумму от 100 до 500 тыс. рублей.

«Начиная с 2010 года, к нам приходили общественники и рассказывали о том, что у них есть замечательные проекты, но нет денег на реализацию. Путем долгих размышлений был придуман этот конкурс. В первый раз его удалось реализовать в 2014 году. Тогда в числе прочих был реализован проект благоустройства озера Харовое. Получение грантов и реализация проектов – лишь верхушка айсберга, а внутри – огромная подготовительная работа некоммерческих организаций», - сообщила Ратникова.

Римма Ратникова: «Получение грантов и реализация проектов – лишь верхушка айсберга, а внутри – огромная подготовительная работа НКО» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

По ее словам 35 млн рублей на гранты выделены по поручению Президента РТ и по инициативе партии «Единая Россия». Конкурс реализуется с 2014 года. Требования о его проведении размещены на сайте Минэкономики РТ.

Деньги направлят на изучение родных языков и поддержку материнства

В прошлом году из-за пандемии конкурс на соискание грантов для НКО в Татарстане не проводился. В этом году в его положении появились два новшества. Во-первых, все заявки принимаются только в электронном виде. Кроме того, для участников открыты две новые номинации.

«В этот раз некоммерческие организации подают документы в электронном формате. Это значимое новшество, потому что когда документы сдаются на бумажных носителях, бывают неточности. Их возвращают, чтобы что-то поправить. Из-за этого надо переписывать целую кипу документов. На электронную форму перешли все крупные грантодатели России, и наши НКО к этому готовы», - проинформировала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

На конкурс принимаются заявки, предусматривающие реализацию проектов на срок, не превышающий 12 месяцев. К участникам предъявляется ряд требований. Они должны вести деятельность на территории республики, уплачивать налоги и работать не менее одного года. Заявки принимаются по 12 различным номинациям.

«Конкурс проходит по двум основным направлениям: «Развитие институтов гражданского общества» и «Создание условий для повышения качества жизни». По первому направлению есть новая номинация «Проведение мероприятий, посвященных Году родных языков и народного единства РТ». По второму направлению есть новая номинация «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»», — пояснил замминистра эконмики РТ Олег Пелевин.

В числе основных конкурсных номинаций также «Формирование в обществе нетерпимости к коррупционного поведению», «Развитие благотворительности и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи», «Развитие сферы туризма и гостеприимства», «Развитие массового спорта», «Развитие дополнительного образования» и другие.

На средства гранта нельзя покупать валюту и проводить митинги

В условиях конкурса четко прописано, на что можно и на что нельзя тратить грантовые средства. Выигранную господдержку победители могут направить на оплату труда, товаров и работ, услуг аренды, командировки, возмещение расходов на добровольцев и прочие расходы, связанные с реализацией проекта. Грант нельзя потратить на предпринимательскую деятельность, поддержку политических партий, проведение митингов и демонстраций, уплату штрафов, покупку валюты и другие, не связанные с социально значимым проектом мероприятия.

«Эксперты внимательно смотрят все направления финансирования при подготовке экспертной оценки заявки. В случае выигрыша мы очень внимательно смотрим по фактическим затратам некоммерческих организаций», - отметил Пелевин.

В республике действует шесть межмуниципальных ресурсных центров поддержки НКО, все районы распределены между ними. Задача этих центров заключается в проведении консультаций для представителей НКО по различным конкурсам.

За год в «Приюте человека» накормили и обули 17 тыс. человек

Благодаря соцпроекту «Приют человека» в прошлом году в Татарстане получили помощь 17 тыс. бездомных и малоимущих людей. Данная инициатива реализуется в регионе при помощи государственной поддержки.

«Благодаря социальному проекту «Приют человека» мы помогаем людям, оказавшимся в сложной ситуации. Это бездомные, которые оказались без крыши над головой и без работы. На этой неделе у нас открывается пятый пункт кормления бездомных и пенсионеров – малоимущих бабушек и дедушек. Мы кормим более 1 тыс. человек в день на протяжении трех лет. С каждым месяцем число таких людей становится все больше и больше», - сообщил замруководителя АНО «ЦРА» проекта «Пункт помощи нуждающимся «Приют» Инсаф Валиев.

В 2019 году при поддержке Минэкономики РТ некоммерческая организация получила грант в размере 230 тыс. рублей. Эти средства были направлены на развитие социального проекта. Особенно он стал востребованным в прошлом году, когда вся страна ушла на самоизоляцию.

«Когда пандемия только начиналась, в Татарстане было много людей, приглашенных на работу из разных регионов неофициальными конторами. Они в одночасье оказались на улице – без жилья, еды и денег, чаще всего без документов. Если бы не АНО «ЦРА», я не знаю, что тогда могло бы быть в городе, потому что эти люди могли просто промышлять на улице. Благодаря таким НКО эту сложность и напряженность удалось снять», - отметила Зиля Валеева.

Инсаф Валиев: «Мы кормим более 1 тыс. человек в день на протяжении трех лет. С каждым месяцем число таких людей становится все больше и больше» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Ежедневно в общественную организацию поступает несколько обращений от неравнодушных людей. Они сообщают, что в каком-то парке сидит или лежит голодный, бездомный человек. По таким заявкам каждый день организация выполняет три-пять выездов.

«На улице Бурхана Шахиди в центре Казани есть мини-городок, где из бытовок мы сделали «Приют человека». Там на сегодняшний день живут порядка 50 человек», - пояснил Валиев.

Спикер отметил, что в организации насчитывается 40 соцработников. В ПФО и России нет такого масштабного проекта, где в полной мере бездомным людям оказывается комплексная поддержка.

«Мы забираем людей с улицы, одеваем, отмываем, кормим, предоставляем жилье, восстанавливаем документы и направляем на прежнее место жительства – в Челябинск, Пермь и другие города. Только за прошлый год оказали помощь 17 тыс. человек», - отметил спикер.

Эксклюзивные тренажеры и одежда для инвалидов

Какие еще есть успешные примеры социальных проектов, выросших в регионе по итогам республиканского конкурса? Оказывается, такие истории есть в районных глубинках. Так, в Бавлах Марат Ильясов реализовал проект «Я смогу», который сейчас известен по всей России.

«Он сам после тяжелой аварии оказался «приговоренным». После всех профессорских заключений, в том числе в Германии, встал на ноги и создал организацию. Сейчас у него несколько патентов на эксклюзивные тренажеры. Они стали востребованными, к нему стали ездить представители соседних регионов и даже из дальнего зарубежья. Проект поддержали сами бавлинцы и ПАО «Татнефть». Предприятие в свои санатории будет закупать тренажеры», - рассказала Зиля Валеева.

Зиля Валеева рассказала об успешных примерах социальных проектов, выросших в регионе по итогам республиканского конкурса Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Спикер отметила, что проект успешен и активно развивается. На его базе «создаются форматы новых соревнований для людей с ограниченными возможностями». В прошлом году автор проекта получил премию Президента РТ за развитие институтов гражданского общества. Еще один интересный социальный проект реализован жительницами Казани. Это эксклюзивный пошив одежды для инвалидов.

«Казалось бы, насколько тяжело одеваться человеку с ограниченными возможностями. У нее (автора проекта – примеч. «ТИ») есть мальчик, которого надо выводить на прогулки. Мама молодая и ей хочется, чтобы ребенок был одет модно и стильно. Она придумала проект и шьет модную одежду. Участницы проекта получили поддержку Президента РФ. Сегодня это тоже очень востребованный проект в стране», - добавила Валеева.

Казанских мастериц сейчас активно приглашают на различные семинары. Они выступают в других регионах, щедро делятся опытом.

Гранты распределят до конца года

Рейтинг устойчивости развития НКО впервые был составлен в прошлом году в России. Были учтены около сотни интегральных показателей – создание дружественной среды по отношению к некоммерческим организациям в регионах, их возраст, уровень господдержки, качество исполняемых проектов. В данном опросе участвовали члены Общественной палаты РТ.

«Татарстан по данному показателю занял второе место в России после Москвы. В первую пятерку вошли крупные регионы, которые имеют огромные традиции по поддержке НКО. Такая интегральная оценка сложилась, в том числе благодаря такому показателю, как поддержка некоммерческих организаций субсидиями и грантами», - добавила Зиля Валеева.

Спикер напомнила, что кроме конкурса на предоставление грантов НКО из регионального бюджета в республике проводится конкурс Минтруда РТ.

«Это существенный вклад в грантовую поддержку НКО региона. В этом году вдвое увеличена норма конкурса, проводимого Минтрудом РТ. Мы получили субсидирование из федерального бюджета в размере 20 млн рублей, еще 20 млн рублей направлено из бюджета республики - итого 40 млн. Плюс еще 35 млн. рублей из фонда данного конкурса. Можно сказать, что кошелек НКО серьезно пополняется», - подчеркнула председатель Общественной палаты РТ.

Заявки на конкурс для НКО по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Татарстана принимаются до 30 сентября на сайте грантытатарстана.рф. Каждая некоммерческая организация может подать лишь одну заявку. Победителей объявят до конца 2021 года.