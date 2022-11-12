Косачев: США нарушили Договор о нераспространении ядерного оружия

Размещение США в Европе ядерного оружия является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он добавил, что перемещения НАТО ядерного оружия стали трансконтинентальными, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«В отношении ядерного оружия действует международно-правовой режим нераспространения. Основу данного режима составляет универсальный Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО), в котором участвует 191 государство. Согласно положениям ДНЯО статус ядерных держав в качестве единственных легитимных членов «Ядерного клуба» признается за Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его мнению, в последние годы американские власти «цинично и беззастенчиво» нарушают положения договора. «Уже даже не скрывается, например, что США спешно перебрасывают в Европу модернизированные тактические ядерные авиабомбы B61-12. Их доставка и установка на базы НАТО в европейских странах запланированы на декабрь текущего года», – написал косачев, добавив, что фактически «натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными».