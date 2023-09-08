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Косачев: Форум «РОСТКИ» станет знаковым фактором развития отношений между РФ и КНР
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов прибыли в Казань для участия в мероприятиях проходящего здесь российско-китайского форума «РОСТКИ». На встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным сенаторы высоко оценили уровень проведения форума, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Политики, в частности, обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Татарстана и Китая в рамках российско-китайского стратегического партнерства. Члены Совета Федерации выразили надежду на продолжение общения бизнес-кругов, партийных структур и общественности двух государств в формате, подобном форумному.
«Можно с уверенностью сказать, что взаимодействие России и Китая — это отношения опережающего развития. И Татарстан — регион, который принимает на своей замечательной земле этот первый, но, я уверен, не последний форум „РОСТКИ“, точно улавливает влияние времени», — заметил Константин Косачев.
«Межгосударственные отношения, взаимодействие между народами не могут строиться только на уровне первых лиц, значение межрегиональных связей сегодня значительно возрастает, становится мощным и самым точным фундаментом для развития отношений между странами и народами. Я уверен, что этот форум будет знаковым фактором развития отношений между Россией и Китаем», — добавил вице-спикер СФ.
В рамках форума организована площадка межпартийного диалога правящих партий России и Китая — КПК и «Единой России». «Партийные встречи, диалог правящих партий — это большая и серьезная перспектива укрепления международного сотрудничества. Татарстанское региональное отделение партии — одно из самых крупных в стране», — отметил в связи с этим Фарид Мухаметшин.
«Сегодня на форуме находится также много студентов из Китая, которые обучаются в вузах республики, дружелюбные отношения установились с китайской национально-культурной автономией по линии Ассамблеи народов Татарстана. Мы будем выходить с инициативой, чтобы форум „РОСТКИ“ стал ежегодным, <…> чтобы через этот формат укреплять взаимное доверие и сотрудничество», — заверил Председатель Государственного Совета РТ.
Парламентарии также осмотрели международную выставку «Россия — Китай». Сенаторы должны стать участниками организованного в рамках форума круглого стола «Взаимодействие политических партий как значимая составляющая международных отношений».
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