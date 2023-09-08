Косачев: Форум «РОСТКИ» станет знаковым фактором развития отношений между РФ и КНР

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов прибыли в Казань для участия в мероприятиях проходящего здесь российско-китайского форума «РОСТКИ». На встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным сенаторы высоко оценили уровень проведения форума, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Политики, в частности, обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Татарстана и Китая в рамках российско-китайского стратегического партнерства. Члены Совета Федерации выразили надежду на продолжение общения бизнес-кругов, партийных структур и общественности двух государств в формате, подобном форумному.

«Можно с уверенностью сказать, что взаимодействие России и Китая — это отношения опережающего развития. И Татарстан — регион, который принимает на своей замечательной земле этот первый, но, я уверен, не последний форум „РОСТКИ“, точно улавливает влияние времени», — заметил Константин Косачев.

«Межгосударственные отношения, взаимодействие между народами не могут строиться только на уровне первых лиц, значение межрегиональных связей сегодня значительно возрастает, становится мощным и самым точным фундаментом для развития отношений между странами и народами. Я уверен, что этот форум будет знаковым фактором развития отношений между Россией и Китаем», — добавил вице-спикер СФ.

Фото:пресс-служба Госсовета РТ

В рамках форума организована площадка межпартийного диалога правящих партий России и Китая — КПК и «Единой России». «Партийные встречи, диалог правящих партий — это большая и серьезная перспектива укрепления международного сотрудничества. Татарстанское региональное отделение партии — одно из самых крупных в стране», — отметил в связи с этим Фарид Мухаметшин.

«Сегодня на форуме находится также много студентов из Китая, которые обучаются в вузах республики, дружелюбные отношения установились с китайской национально-культурной автономией по линии Ассамблеи народов Татарстана. Мы будем выходить с инициативой, чтобы форум „РОСТКИ“ стал ежегодным, <…> чтобы через этот формат укреплять взаимное доверие и сотрудничество», — заверил Председатель Государственного Совета РТ.

Парламентарии также осмотрели международную выставку «Россия — Китай». Сенаторы должны стать участниками организованного в рамках форума круглого стола «Взаимодействие политических партий как значимая составляющая международных отношений».

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» проходит 7 и 8 сентября в Казани. В его программе — более 50 деловых сессий. Участие в форуме принимают около 3 тыс. представителей разных стран.