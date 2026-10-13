КОС завершил плановый остановочный ремонт на заводах пиролиза и полиэтилена

Фото: пресс-служба СИБУРа

На заводах пиролиза и полиэтилена «Казаньоргсинтеза» завершился плановый остановочный ремонт. В ходе работ специалисты проверили состояние оборудования, устранили выявленные дефекты и модернизировали отдельные системы.

В ремонтной кампании участвовали почти тысяча человек: 550 сотрудников ремонтно-механического завода и 448 представителей 17 подрядных организаций. Всего специалисты отремонтировали более 2,5 тыс. единиц оборудования.

В перечень основных работ вошли ремонт компрессоров, очистка реакторов и теплообменников, обслуживание факельных оголовков, диагностика оборудования, а также работы с трубными пучками и фланцевыми соединениями. Особое внимание уделили проверке технического состояния узлов, качеству сборки и соблюдению технологических процедур.

Для контроля хода ремонта и безопасности продолжили применение дрон-сервиса, с помощью которого специалисты получали визуальную информацию о труднодоступных участках. Кроме того, при ремонте компрессорного оборудования впервые использовали цифровые эндоскопы. Они позволили осмотреть внутренние узлы, выявить возможные неисправности и исключить попадание посторонних предметов в систему.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Перед началом кампании руководство предприятия провело встречу с представителями подрядных организаций. Участники обсудили риски и меры по обеспечению безопасного выполнения работ.

«В период ремонтной кампании особое внимание уделялось безопасности проведения работ, соблюдению установленных процедур, сроков и контролю качества на каждом этапе. По итогам остановочного ремонта все запланированные работы были выполнены в полном объеме. Ряд операций наши специалисты впервые выполнили собственными силами – это важный шаг в развитии компетенций ремонтного персонала. Полученный опыт позволит нам и в дальнейшем повышать надежность оборудования и эффективность ремонтных программ», – отметил главный инженер предприятия Анатолий Строев.

Экологический контроль осуществлялся на всех этапах кампании – от подготовки оборудования к ремонту до последующего запуска. На предприятии следили за соблюдением природоохранных требований.