КОС в первом полугодии сэкономил более полумиллиона кубометров воды

«Казаньоргсинтез» работает над снижением энергопотребления и внедряет бережливые технологии пользования ресурсами, что позволяет уменьшить влияние на экологию и повысить эффективность работы предприятия. По нескольким показателям предприятие уже приблизилось к плановым показателям 2026 года.

«За первое полугодие 2023 года благодаря системному подходу к реализации организационных и технических решений на предприятии удалось сэкономить 516 тысяч кубических метров воды. Проделанная работа позволила достичь снижения потребления на 9% от факта прошлого аналогичного периода», — рассказал директор завода «Энергопроизводство» Сергей Ардашев.

По его словам, благодаря мероприятиям по снижению потребления энергоресурсов и оптимизации производственных процессов показатель удельного выброса в атмосферу снизился на 11% по сравнению с 2021 годом.

Управление энергоресурсами интегрировано в систему управления эффективностью СИБУРа, благодаря чему энергетические ресурсы эффективнее используются, снижаются затраты и внедряются передовые технологии в области энергетики.

Среди основных методов КОС — автоматизированный учет потребления и распределения энергоресурсов, увеличение доли «зеленой» энергетики, проведение энергетических обследований, использование в производстве побочных продуктов нефтедобычи и вовлечение пластиковых отходов в выпуск новой продукции.

Главный менеджер службы главного технолога Ильнар Субхангулов рассказал, благодаря каким мероприятиям удалось снизить водопотребление.

«Одно из них — это реализация стратегии частично замкнутого цикла, когда вместо сброса сточных вод в реку они очищаются и повторно вовлекаются в технологию. Также удалось оптимизировать работу существующих водооборотных блоков, что привело к сокращению потребления речной воды с Волги. Эффект был бы неполным без вовлечения сотрудников предприятия к теме рационального использования воды и проведения внутренних аудитов. Например, один сотрудник предложил уйти от протоки воды в зимний период времени путём дополнительного обогрева трубопровода. Это решение позволило снизить потребление воды из Волги на 56 тысяч кубометров в год», — перечисли специалист.

«Казаньоргсинтез» имеет большой технологический, производственный и научный потенциал в области сокращения выбросов парниковых газов и перехода к низкоуглеродистой экономике. Энергоменеджер службы главного технолога Иван Иванов рассказал, какие организационные мероприятия проводятся для того, чтобы уменьшить потребление электроэнергии, пара, природного газа.

«Одним из них является бережное отношение к вторичным энергоресурсам, таким, как вода, пар, азот и прочее. Меняя свою производственную культуру, мы не только экономим деньги компании, но и делаем наше производство более экономичным и экологичным. Так, за период 2021 года удалось снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 5,8%. Это порядка 100 тысяч тонн СО2. Такие объемы сопоставимы с ежедневной эксплуатацией в течение года 30 тысяч автомобилей», — отметил Иванов.

Помимо «Казаньоргсинтеза», подобная работа проводится и на «Нижнекамскнефтехиме», подчеркнул менеджер СИБУР-РТ Антон Долгих.

«Цели по снижению показателей экологического воздействия находятся в фокусе компании во всех географиях присутствия СИБУРа», — заключил он.



Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»