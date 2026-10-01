«КОС-Синтез» впервые за долгое время выступит на Кубке Европы

Фото: «Татар-информ»

Казанский ватерпольный клуб «КОС-Синтез» выступит на международном турнире – подопечные Евгения Ярощука сыграют в Еврокубке. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор клуба Максим Осмоловский.

«Мы первый командный вид спорта, который допустили под российским флагом и гимном на европейские матчи. Будем участвовать в европейских турнирах и чемпионатах. Первый выезд у нас будет уже в понедельник, 5-го числа, поедем в Грецию играть квалификацию за выход в европейский турнир», – сказал Осмоловский.

На первом отборочном этапе казанцам предстоит встреча с четырьмя командами: греческим «Аполлоном», итальянской «Савоной», сербским «Партизаном» и немецким «Дуйсбургом».

«Последние пять лет мы были без европейской международной практики. Теперь у нас появляется шанс показать себя, посмотреть на те команды, которые играют в Европе, и посмотреть, на каком уровне находимся мы. Постараемся полностью использовать этот шанс, показать максимально качественную игру в европейском сезоне», – отметил главный тренер «Синтеза» Евгений Ярощук.

По словам наставника, российский клуб сделает акцент на игре в защите и агрессивном прессинге, а главными конкурентами назвал команды из Италии и Греции.



Недавно российские ватерполисты дебютировали в Хорватии на первом чемпионате мира в формате 4х4 и завоевали серебряные медали.



Автор материла: Карина Ямалетдинова