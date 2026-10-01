«КОС-Синтез» возвращается в Европу: названы задачи на новый сезон

Российское водное поло – первый командный вид спорта, в котором нас вернули на международную арену. Повезло и казанскому «КОС-Синтезу» - команда отправится на Еврокубок в Афины. При этом про чемпионат они тоже не забывают. Как лучший российский ватерпольный клуб готовится блистать на международной арене – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: kos-sintez.ru

Пять лет без еврокубков

Уже по традиции, ватерпольная команда перед сезоном провела пресс-конференцию в ИА «Татар-информ». Где, собственно, были представлены цели и задачи команды, как на международной, так и на внутрироссийской арене. Тут важно отметить, что для «Синтеза» предстоящий еврокубковый сезон станет первым международным стартом за последние пять лет - 5 октября они отправятся в Грецию, где начнут борьбу за выход в следующий этап Кубка Европы.

«Мы – первый командный вид спорта, который допустили под российским флагом и гимном на европейские матчи. Будем участвовать в европейских турнирах и чемпионатах», – рассказал генеральный директор «КОС-Синтеза» Максим Осмоловский.

В группе с казанской командой сыграют греческий «Аполлон», итальянская «Савона», сербский «Партизан» и немецкий «Дуйсбург». По итогам этого раунда три команды продолжат борьбу за трофей, а оставшиеся перейдут в Кубок конференции.

«Сейчас планомерно готовимся к Еврокубкам. Это первый для нас старт. Последние пять лет мы были без европейской международной практики. Теперь у нас появляется шанс показать себя, посмотреть на те команды, которые играют в Европе, и посмотреть, на каком уровне находимся мы. Постараемся полностью использовать этот шанс, показать максимально качественную игру в европейском сезоне», – рассказал главный тренер «Синтеза» Евгений Ярощук.

Евгений Ярощук Фото: © «Татар-информ»

На данном этапе главными соперниками «Синтеза» тренерский штаб считает команды из Италии и Греции.

Ставка на защиту и быстрые атаки

Конечно, мы понимаем, что долгое отсутствие сразу же скажется на выступлении казанцев, и тут как раз важно использовать свои козыри и не отступать от плана на игру. Сам Ярощук отмечает, что при подготовке к европейским матчам команда делает особый акцент на игру в защите и агрессивном прессинге на линии паса. Мобильная активная зона, быстрый переход в нападение, развитие контратаки первым и вторым темпом – все это ключ к успешному выступлению на международной арене.

Отдельное внимание команда уделяет игре в неравных составах. В этом компоненте «КОС-Синтезу» есть куда расти:

«У нас есть два сильных центральных нападающих, постараемся быстро обслуживать их мячом. Стараемся тоже на этом уровне соответствовать и большой акцент делаем на защиту и нападение в неравных составах. Тогда мы будем хорошо конкурировать с сильными европейскими командами», – добавил Ярощук.

О целях на сезон в России

При этом международный старт не отменяет основных целей «Синтеза» на внутренней арене. Команда намерена бороться за чемпионство России и Кубок страны. Это ещё важно, так как правило в отечественном водном поло поменялись - теперь чемпиона будут определять исходя из итогов регулярного чемпионата: золотые медали получит команда, набравшая наибольшее количество очков. Таким образом, каждый матч регулярки приобретает дополнительное значение в борьбе за титул.

Изменения коснулись и Кубка России – турнир будет проходить в формате матчей дома и на выезде. Кроме того, в декабре пройдет Суперкубок России, в котором встретятся победитель чемпионата и обладатель Кубка России. Поскольку в прошлом сезоне «Синтез» забрал обе награды, то сражаться он будет с командой из Астрахани, занявшей второе место.

И тут встает вполне логичный вопрос – сдюжит ли команда Ярощука на три фронта? Ведь последние пять лет они, по сути, «ехали» на лайт-режиме. А теперь добавится и третий «фронт» - международный. И как быстро команда к этому снова адаптируется – пока большой вопрос.

Усиление перед новым сезоном

Но специально под международную арену «Синтез» подошел к новому сезону с несколькими обновлениями. Например, из волгоградского «Спартака» в Казань прибыли вратарь Петр Федотов и подвижный нападающий Константин Шейкин.

Павел Федотов Фото: kos-sintez.ru

«В этом сезоне мы существенно усилились. Команда, на мой взгляд, стала сильнее и уже успела выиграть Спартакиаду – уверенно и без вопросов. Так что при поддержке наших спонсоров и региона, я думаю, что у нас все получится», – заявил Осмоловский.

Теперь перед тренерским штабом стоит задача объединить обновленный состав и подготовить его к матчам разного уровня.

Нет сомнений, что новый сезон станет для «Синтеза» проверкой сразу на нескольких уровнях. В России казанцам предстоит бороться за главные трофеи сезона в обновленном формате, а в Европе – впервые за пять лет проверить себя на фоне сильнейших зарубежных соперников.

Напомним, что первый этап Кубка Европы для «Синтеза» пройдет с 9 по 11 октября в Афинах.



Автор материала: Карина Ямалетдинова.