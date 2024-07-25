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КОС первым в РФ применил отечественные технологии при обновлении печей пиролиза
«Казаньоргсинтез» первым в России применил отечественные технологии при модернизации печей пиролиза. Это повысит эффективность переработки сырья, обеспечит резерв производства во время остановочного ремонта пиролизного завода и повысит независимость предприятия от зарубежного оборудования.
Специалисты обновили две печи, которые проработали на предприятии более полувека. После модернизации они смогут работать на стабильно высоких нагрузках. Их мощность выросла на 31,5%, а удельные выбросы в атмосферу от обеих снизились на 15%. Повышения экологичности производства удалось добиться за счет применения новых горелок, а также благодаря более высокой энергоэффективности новых печей.
Также на предприятии была внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом.
В реализации проекта приняли участие научно-производственные компании из Дзержинска, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга и Волгоградской области.
«В данный момент проводятся опытно-промышленные испытания печей пиролиза на предпроектном уровне нагрузки. Они уже показали эффективность технологии лицензиара и успешное функционирование автоматизированной системы управления технологическим процессом. В дальнейшем отечественные технологии по модернизации печей пиролиза, впервые примененные на „Казаньоргсинтезе“, планируется масштабировать и на другие предприятия СИБУРа», — рассказал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»
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