КОС на дополнительных мощностях будет перерабатывать более 20% этилена с ЭП-600 НКНХ

На производстве полиэтилена «Казаньоргсинтеза» планируется перерабатывать более 20% от объема этилена, который будет выпускаться на ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима», сообщил генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов в интервью корпоративной газете компании.

По его словам, дополнительные мощности на КОСе появятся после реконструкции реактора «В», на котором завершается пуско-наладка.

«Несколько месяцев усилий, семь миллиардов рублей, которые СИБУР вложил в реконструкцию “Казаньоргсинтеза”, – и в итоге нижнекамский этилен не нужно будет везти на другие заводы компании или отгружать на сторону. В частности, проведенная реконструкция на КОСе позволит дополнительно перерабатывать 141 тыс. тонн в год этилена, что составляет 22% от общего объема этилена ЭП-600», – отметил Карисалов.

Ранее подобную модернизацию на предприятии прошли реакторы «А» и «С», что позволило увеличить мощности производства полиэтилена высокой плотности на этих линиях с 200 до 440 тыс. тонн в год.

Кроме того, СИБУР планирует реконструировать этиленопровод между «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом».

Сейчас предприятия связывает этиленопровод 1976 года постройки. Вместо него будет построен новый магистральный продуктопровод протяженностью 254 км с современными системами безопасности и контроля. Он позволит увеличить прокачку этилена из Нижнекамска в Казань в 2,5 раза – до 500 тыс. тонн в год. Чтобы обеспечить надежную перекачку такого объема, диаметр этиленопровода также увеличится.

«Стабильное обеспечение сырьем предприятий в Татарстане – одна из ключевых задач, которую ставил перед собой СИБУР с момента их интеграции. Новый этиленопровод позволит удовлетворить растущие потребности “Казаньоргсинтеза” в этилене для новых производств, обеспечив одновременно надежную и устойчивую эксплуатацию нового производства ЭП-600 “Нижнекамскнефтехима”. Важно также отметить что новый этиленопровод будет соответствовать всем современным требованиям по безопасности и экологичности», - приводит слова члена правления СИБУРа, председателя совета директоров компании «Нижнекамскнефтехим» Игоря Климова пресс-служба.

Этиленопровод будет проложен по новому маршруту, в обход территории Казани.

«Для компании это более дорогой сценарий, но он обеспечивает большую безопасность эксплуатации магистрали. Кроме того, позволяет обойтись без создания дополнительных специальных защитных зон в границах Казани, которые ограничивали бы возможности развития города», - уточнили в НКНХ.

В целом вся трасса и охранная зона этиленопровода будут вынесены за границы населенных пунктов. При выборе трассы и технологических решений учитывались такие факторы, как минимальное влияние на окружающую среду и обеспечение высокой надежности, безаварийности на весь период эксплуатации.

Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Стройка будет начата в нескольких местах одновременно, на проекте будет задействовано более 1,5 тыс. человек, в том числе сотрудники подрядных организаций Татарстана. Предполагается закупка 100% материалов и оборудования у российских производителей.

«Новый этиленопровод будет полностью соответствовать всем нормативам, принятым для магистральных объектов Российской Федерации: и земельному законодательству, и требованиям промышленной безопасности, и, безусловно, высоким экологическим требованиям. Применяемые современные системы позволят осуществлять постоянный контроль состояния трубопровода». – отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

СИБУР уже выполнял масштабные логистические проекты – в 2013 году компания запустила в работу продуктопровод от Пуровского завода по переработке конденсата до «ЗапСибНефтехима» (Тобольск). Магистральный продуктопровод протянулся на 1,1 тыс. км, его пропускная способность – 8 млн тонн в год.