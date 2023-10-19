КОС: Модернизация реактора «В» позволит сократить воздействие на окружающую среду

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Реализация проекта модернизации технологической линии полимеризации «В» (реконструкции реактора) на «Казаньоргсинтезе» превысила 70%. В настоящее время на данном объекте завода полиэтиленов завершен монтаж всего крупногабаритного оборудования. На предприятии отмечают, что этот проект является ключевым в инвестиционном портфеле компании.

Как подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, реализуемая на предприятии инвестиционная программа нацелена на улучшение экологических показателей. «Благодаря ее реализации существенно сократится воздействие предприятия на окружающую среду. Повлияет на это уже запущенная в эксплуатацию установка изопропилбензола, снижение выбросов при синтезе этилена за счет применения новых конструкций печей пиролиза и типов пламенных горелок, а также снижение сжигания продуктов в процессе синтеза полиэтиленов при модернизации реактора “B”. Ключевая ценность проекта по реконструкции реактора в снижении влияния на атмосферный воздух вместе с увеличением мощности производства. Наиболее современные доступные технологии производства полиэтилена позволят возвращать ранее неиспользованные углеводородные газы в технологический процесс», – сказал Сафин.

В пресс-службе предприятия сообщили о деталях модернизации реактора «В», которая вступила в активную фазу в текущем году. Так, уже смонтировано более 20 единиц технологического оборудования общей массой 558 тонн. Ежедневно в среднем на площадке работает порядка 400 сотрудников подрядных организаций. В период сентября по октябрь пиковая численность персонала достигает 750 человек.

Реконструкция реактора позволит не только увеличить производственную мощность, но и сократить воздействие на окружающую среду. Производство полиэтилена предусматривает сдувки неотработанных газов, которые сжигаются на факеле. После реконструкции благодаря системе рекуперации неотработанные газы будут возвращаться в технологический процесс. Это позволит снизить выбросы в атмосферу продуктов сжигания углеводородных газов на факельной установке, пояснили на предприятии.

Подобную модернизацию ранее прошли реакторы «А» и «С», благодаря чему мощности производства полиэтилена высокой плотности на этих линиях были увеличены с 200 до 440 тыс. тонн в год. Модернизация реактора «В» также позволит увеличить производственные мощности на данной линии полимеризации на 120 тыс. тонн (со 100 до 220 тыс.). Таким образом, общая мощность производства полиэтилена высокой плотности составит 660 тыс. тонн в год.

Модернизация производства для достижения устойчивых экологических эффектов и снижения воздействия на окружающую среду на предприятии проводится на постоянной основе. Благодаря таким проектам объем выбросов в пересчете на тонну продукции за 20 лет снизился на 43%, а модернизацию провели на 80% промышленных объектов.