«Корзина доброты» поддержала десятки тысяч семей с детьми и пенсионеров

Фото торговой сети «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» вместе с фондом X5 «Выручаем» и банком еды «Русь» по итогам 1 полугодия 2025 года передала нуждающимся 429 тонн продовольственной помощи, которую жертвовали покупатели магазинов в рамках проекта «Корзина доброты». Поддержка была оказана для 176 тыс. россиян с ограниченными финансовыми возможностями, включая 31 тыс. семей с детьми.

Продукты для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, собирались в 2322 магазинах сети. Заботливые гости приобретали продовольственные товары – крупы, макароны, консервы, масло, сахар, чай, сладости, детское питание и средства личной гигиены – и передавали их волонтерам или оставляли в тележках со специальной отметкой «Корзина доброты». Кроме того, 50 тонн молочной продукции для более 20 тыс. многодетных семей собрали на акции «Вкусные блины для всей страны» к Масленице.

Лидерами по объему собранной помощи для нуждающихся стали отзывчивые жители Воронежа – с января по июнь 2025 года они пожертвовали 22 862 кг. За ними следуют Санкт-Петербург (20 654 кг), Москва (16 098 кг), Тула (15 231 кг) и Ижевск (14 806 кг). Среди активных регионов – Нижний Новгород (10 148 кг), Екатеринбург (8 031 кг), Казань (6 324 кг), Краснодар (4 206 кг), Ростов-на-Дону (3 670 кг) и даже отдалённый Владивосток, где собрали почти 698 кг и Новосибирск (198 кг).

За исследуемый период в проекте приняли участие более 31 тыс. волонтеров. Одни часами дежурили в магазинах, рассказывали покупателям о марафоне и собирали продукты, другие – формировали продуктовые наборы и развозили их нуждающимся. Все они вносят огромный вклад во время благотворительных марафонов, призывая покупателей проявить милосердие по отношению к социально уязвимым слоям населения.

Даже одна пачка гречки или печенья могут сделать чью-то жизнь счастливее. Благодаря работе добровольцев и вниманию гостей магазинов, каждый продовольственный набор попал в руки к тем, кому сейчас особенно требуется помощь: семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам и другим россиянам с низким уровнем дохода.

«Когда мы смотрим на цифры – 429 тонн помощи, тысячи участников и магазинов – кажется, что речь идет о чем-то огромном. Но за этим масштабом всегда стоит один конкретный человек: пожилая женщина, которая получает набор продуктов и впервые за долгое время чувствует внимание. Родитель, который может спокойно приготовить детям ужин. Ребёнок, у которого появляются сладости к празднику. Каждый вклад, каким бы он ни был, становится частью чего-то большего. И нам важно не просто собирать продукты, а помогать людям чувствовать, что они не одни. Это и есть забота», – отмечает руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

«429 тонн продуктов питания – это не просто цифра. Это 176 тыс. людей, которые получили конкретную поддержку в трудный момент. Благодаря продовольственному марафону «Корзина доброты» мы вместе с неравнодушными покупателями смогли дотянуться до каждого – до многодетной мамы, готовящей обед детям, до одинокого пенсионера, получившего набор с нужными продуктами. В этом – настоящая сила нашего проекта: помочь адресно и по-человечески», — резюмирует сооснователь и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова.

«Корзина доброты» была запущена X5 Group и банком еды «Русь» в 2015 году. С тех пор она поддержала 1,24 млн человек из 55 регионов, объём продовольственной помощи превысил 2,7 тыс. тонн. За каждым килограммом – тысячи жестов заботы и внимания, которые делают жизнь нуждающихся немного легче.