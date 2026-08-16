Павел Пряников: «Тяжело будет еще два-три года. Потом – быстрое восстановление»

Вторая часть интервью «Толкователя» – о впечатлениях от Татарстана, ожиданиях от будущего и не такой уж и русской любви к мистике

«Советская Россия 1917–1919 годов воспринималась в Европе, как сегодня воспринимаются «Хезболла» или ХАМАС. Но прошло шесть лет, и все обиды были забыты. Не надо думать, что сегодняшняя Россия упадет в какую-то изоляцию на 50 лет», – уверен Павел Пряников. Почему – читайте во второй части его интервью «Татар-информу».