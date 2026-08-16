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Фоторепортаж
Гонки на лодках-драконах прошли на озере Кабан в рамках форума «РОСТКИ»
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Фоторепортаж
В селе Красновидово прошёл ежегодный фестиваль «Яблочный Спас»
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дни рождения сегодня
Зиатдинов Марат ГалимзяновичПредседатель Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
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«Господи, за что мне это?»: батюшка об испытаниях, которые нам посылает БогБатюшка рассказал, как Господь направляет нас на правильный путь через радости и скорби
Почему Бог направляет нас на верный путь различными испытаниями и являются ли стихийные бедствия посланиями от него? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.
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Без квот и прописки: СИБУР построит в Нижнекамске супершколу для инженеровКого будут принимать, чему учить и зачем Нижнекамску школа за 8 млрд рублей
«Идея витала несколько лет, но решение о строительстве превзошло все наши ожидания», – отметил Рустам Минниханов на закладке строительства одной из крупнейших частных школ России с бесплатным обучением. СИБУР инвестирует в проект более 8 млрд рублей, а педагогический сформируют из лучших учителей Татарстана.
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Почти без моментов и удача с пенальти: как «Рубин» спасся в РостовеАртига снова не смог победить: как «Рубин» ушел от поражения с «Ростовом»
К 4 туру мы, казалось, должны были увидеть видоизмененный «Рубин»: ушел Даку, нужно что-то придумывать в защите. В общем, вопросов жизнь подбросила Франку Артиге вагон и маленькую тележку. Часть из них решить или хотя бы понять, как решать, надо было вчера в матче с «Ростовом». Получилось ли у казанцев нащупать свою игру – в материале «ТИ-Спорта».
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«Меня вдохновляет дух открытий»: как любовь к химии стала делом жизниХимик «Казаньоргсинтеза» Регина Федорова – о первых опытах, работе в заводской лаборатории и о том, как ее пример вдохновил детей выбрать химию
Еще в школе Регина Федорова могла подолгу наблюдать за реакциями в колбе. Тогда химия была для нее увлекательным миром опытов и загадок. Сегодня она работает химиком центральной заводской лаборатории казанского предприятия СИБУРа, где от точности исследований зависит качество продукции. Как увлечение стало делом жизни – в нашем материале.
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Павел Пряников: «Тяжело будет еще два-три года. Потом – быстрое восстановление»Вторая часть интервью «Толкователя» – о впечатлениях от Татарстана, ожиданиях от будущего и не такой уж и русской любви к мистике
«Советская Россия 1917–1919 годов воспринималась в Европе, как сегодня воспринимаются «Хезболла» или ХАМАС. Но прошло шесть лет, и все обиды были забыты. Не надо думать, что сегодняшняя Россия упадет в какую-то изоляцию на 50 лет», – уверен Павел Пряников. Почему – читайте во второй части его интервью «Татар-информу».
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«Наше будущее – за молодежью»: Минниханов в Нижнекамске второй раз за неделюРустам Минниханов побывал на двух крупных объектах для детей и подростков в Нижнекамске – готовом и будущем
Раис Татарстана посетил Нижнекамск второй раз за эту неделю. Первая поездка была, к сожалению, связана с трагедией. И сегодняшний визит, изначально приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея города, стал по этой же причине просто «рабочим», но от этого не менее насыщенным. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена16 августа 1996 года казанские летчики угнали свой Ил-76 из плена в Кандагаре
16 августа отмечается юбилей захватывающей истории о возвращении домой: 30 лет назад российские летчики бежали из талибского плена после 378 дней неволи. И не просто бежали, а сделали это на том же самолете, который был захвачен в плен. Как произошел легендарный побег и почему эта история так важна для нас – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.
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Леонид Холод: «Рискуем получить резкое снижение посевных площадей в России»
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«Мы такие же вкладчики!»: в Вахитовском райсуде прошли прения по делу FrendeX
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Китайский Сабантуй, экономика дронов и матрешки по фэншуй: гид по «РОСТКАМ-2026»
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«Все звезды приедут в наш город»: Казань готовится к приему «Новой волны»
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«Невинные погибли, а виновник выжил»: главные причины смертельных аварий в РТ
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Чак-чак – почти мировой тренд: как себя чувствует хлебный бизнес Татарстана
Эксперт Лопухина предупредила о рисках привыкания детей к готовым ответам ИИ
Эксперт Елин рассказал, какой хлеб можно хранить неделю без плесени
Хлебопек из Свияжска раскрыл простой рецепт хлеба для дома
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Репетитор, вуз или онлайн-школа: сколько стоит подготовка к ЕГЭ в ТатарстанеРазбираемся, где готовят к ЕГЭ, сколько это стоит и можно ли обойтись без репетитора
До начала нового учебного года остаются считаные недели. Выпускники и их родители спешно выбирают репетиторов, курсы при вузах и онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ уже в следующем году. Мы проанализировали объявления репетиторов, а также предложения ведущих вузов Татарстана и крупных онлайн-школ и выяснили, сколько стоит подготовка к экзамену.
У стадиона «Ак Барс Арена» возводят концертный зал New Wave Hall для «Новой волны 2026»14 августа 2026 30 фото
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12 Этаж
12 Этаж
«Условия феноменальные»: Ранко Тепавчевич – о первых 100 днях ЦУМа7 августа 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Павел Пряников: «Все меняется с 1960-х – природная рента раскрепостила страну»9 августа 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о состоянии аварийности на территории Республики Татарстан14 августа 2026