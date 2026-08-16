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19:05 Татарстанская синхронистка Кленина завоевала два золота на первенстве мира
18:57 Доля Татарстана составила 10% в общем товарообороте между Россией и Афганистаном
18:44 Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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18:42 Журналисты из Китая посетили музей Ленина и ЦУМ в Казани
18:25 Роналду предположил, что текущий сезон может стать для него как игрока последним
17:50 На форуме «РОСТКИ» обсудят значение креативных индустрий как драйвера развития
17:25 На Сицилии из музея украли 4 работы мастера Возрождения Антонелло да Мессины
16:45 В Лисичанске нанесен удар по татарстанскому водовозу
16:29 В Казани дополнительно ограничат движение по улице Затонская
16:03 В России право проживания по завещанию планируют обязать вносить в ЕГРН
15:36 Рахимов: «Рубину» необходимо достраивать команду
14:57 Эксперт Лопухина предупредила о рисках привыкания детей к готовым ответам ИИ
14:41 Британские заводы по производству БПЛА могут стать легитимной целью для ВС РФ
14:40 Российские пловцы вышли в финал комбинированной эстафеты на ЧЕ в Париже
14:01 Казань вошла в топ-5 городов по росту цен на вторичное жилье
13:25 Коробченко о гонках: «Лодку разворачивает, если кто-то перестает грести»
13:20 Туман и ливень ожидаются в РТ 17 августа – МЧС напоминает о мерах безопасности
13:03 Главный секрет варенья – любовь: в Красновидово отметили Яблочный спас
12:32 Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравления
12:12 Пять человек погибли из-за ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
12:00 Американка Дуглас дважды за сутки обновила мировой рекорд на 50 м вольным стилем
11:31 В ОП предложили повысить лимит стоимости подарков учителям до 5 тысяч рублей
11:12 Видео уничтожения пункта управления вражескими БПЛА опубликовало Минобороны РФ
11:02 В Казани стартовали гонки на лодках-драконах в рамках форума «РОСТКИ»
10:31 Махачев установил рекорд UFC, одержав 17-ю победу подряд
10:08 Минобороны: 822 вражеских БПЛА уничтожены в небе над Россией минувшей ночью
10:00 Эксперт Бондарь: неоплата страховки в квитанции за ЖКУ не грозит штрафами
09:30 Юрист Маршани: сборы на шторы и ремонт в школе – только по желанию родителей
09:17 На складе Wildberries в Подольске из-за атаки БПЛА произошел пожар
08:58 В Татарстане начались съемки фильма о поэтессе Сажиде Сулеймановой
06:00 Дожди и до +17 градусов ожидаются в Татарстане 16 августа
23:24 В Казани на Фучика потушили горящий балкон многоэтажки
23:13 В Казани во время тушения пожара в частном доме спасли женщину
21:59 Сиве поделился эмоциями после матча с «Ростовом»
21:51 Мальдонадо рассказал, как относится к критике в свой адрес
21:44 Депутат Хамитов призвал россиян сдать нормы ГТО до конца года
21:39 Юкич - журналистам: «Спросите у тренера, почему я мало играю»
21:30 Артига подвел итоги матча с «Ростовом»
21:25 Российские синхронистки выиграли золото юниорского ЧМ в акробатической программе
20:48 Россия запросила у США и Турции разъяснения о возможной передаче оружия Украине
20:19 Россиянки победили в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
20:11 В Казани отреставрируют дом, где жил драматург Карим Тинчурин
20:02 Казань может принять чемпионат мира по стрельбе из лука в 2029 году
19:47 «Камаз» начал разработку беспилотного пассажирского транспорта
19:20 ЦСКА победил «Факел» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ
18:47 Гонка Героев в Татарстане собрала 4 300 атлетов: известны имена победителей
18:34 Омар Мальдонадо, Кордоба Арройо: в Ростове переименовали игроков «Рубина»
18:02 Верблюд-почтальон доставит Путину специальное письмо из Подмосковья
17:30 Стал известен состав «Рубина» на выездной матч с «Ростовом»
17:21 В Татарстане стартовал сезон охоты на барсука
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18:30 Нижнекамск занял второе место в Татарстане по реализации «Пушкинской карты»
17:15 Минниханов рассказал о новых проектах для детей и молодежи в Нижнекамске
17:06 Минниханов посетил благоустроенный двор на улице Сююмбике в Нижнекамске
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16:42 В Зеленодольском районе РТ расчистили более 1,7 км реки Булатки
16:21 Беляев проинспектировал ход ремонтных работ в колледже Лемаева и НХТИ
21:55 В Казани с 15 августа появятся две новые автобусные остановки
19:16 В Татарстане возобновили движение по дороге Набережные Челны – Сарманово
19:04 Из Нижнекамска на передовую отправят две фуры с гуманитарным грузом
18:06 В «Единой России» призвали не усложнять ЕГЭ
17:15 В Доме Дружбы народов РТ прошло заседание по межнациональным отношениям
17:06 Бизнес-омбудсмен РТ помог разблокировать счета предпринимателя из Казани
17:00 В Высокогорском районе открыли новый судебный участок мирового судьи
16:18 Арт-группа «Ларго» станет специальным гостем фестиваля «Верую» в Нижнекамске
16:16 Молодежка Народного фронта РТ провела мероприятия памяти волонтеров
15:53 «Главное – это люди»: в Казани прошло первое заседание Клуба кадровиков
15:37 Певица из Челнов подарила участникам СВО билеты на свой концерт
15:14 Минниханов принял участие в открытие пансионата для мальчиков «Мирас» в Апастово
14:52 Почти 7 тыс. педагогов получили работу по программе «Земский учитель»
14:47 В Татарстане сделают акцент на лидерстве и критическом мышлении молодежи
14:40 Минниханов оценил ход уборочной кампании в Апастовском районе
14:21 85% отзывов татарстанцев о нацпроектах оказались положительными
14:13 В Елабуге волонтеры получили благодарности от бойцов 430-го полка
13:50 Татарстан вошел в число лидеров по цифровому заселению в отели
13:18 В УрФО реализуют 168 проектов комплексного развития территорий
13:08 Минниханов посетил отремонтированный лагерь «Чайка» в Тетюшском районе
12:59 Строительная неделя БРИКС в Казани соберет 50 тыс. гостей
12:43 Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Тетюшском районе
12:38 «Могу подставить плечо»: два брата из Буинска служат в зоне СВО
12:33 Студотряды Татарстана присоединились к акции «Поклонимся великим тем годам»
11:43 В Бугульме пятерых контрактников проводили на службу в зону СВО
11:32 «Тау Фест» в Казани посвятит программу детям и семейным ценностям
10:24 Шесть министерств Татарстана отчитались о работе за первое полугодие
23:03 Татарстанцы могут научится управлять деньгами, пройдя онлайн-курс Банка России
20:22 В Татарстане за три года снизилось число уходов учителей из профессии
19:44 Депутат Ирина Белых: Ничего не будет без учителя, и Татарстан это доказывает
18:56 Татарстанские художники представят в Минске проект «Реки дружбы»
18:31 Представители мотосообществ и ГАИ обсудили профилактику ДТП с мотоциклами в РТ
18:10 За год Музей образования Татарстана «Белем» посетили более 10 тыс. человек
17:01 В Нижнекамске армянская и таджикская диаспоры собрали гумпомощь для бойцов
14:54 В Лениногорском районе отремонтировали дорогу почти в 2 км
14:27 Более 16 тыс. человек участвовали в походах «Время открытий»
13:50 Имена более 3,6 тыс. педагогов размещены на Электронной доске почета РТ
13:09 Минниханову презентовали второй сезон фестиваля школьных медиа «Ялкын»
13:02 Челны вошли в тройку городов РФ с наименьшей долей сделок по недвижимости
12:50 В ЦУМе представят татарскую сказку «Су кызы Айла»
12:35 Татарстан лидирует по числу заявок на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
12:15 Госстройнадзор РТ одобрил новую гимназию «Мирас» в Мензелинске
12:03 Более 5,2 тыс. татарстанцев подали заявки через «Мобильный избиратель»
11:46 В Казани пройдет прямая линия по вопросам реабилитации инвалидов
11:23 Госстройнадзор РТ одобрил строительство Дома детского творчества в Бавлах
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