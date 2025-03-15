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На главную ТИ-Спорт 15 марта 2025 16:10

Коршков и Кошелев сыграют в четвертом звене. Полный состав «Ак Барса» на матч с «Витязем»

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Коршков и Кошелев сыграют в четвертом звене. Полный состав «Ак Барса» на матч с «Витязем»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав пятерок на заключительную домашнюю игру регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем».

В первой тройке снова сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов, а Лямкин и Марченко – в защите.

Ник Петан, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин – во второй тройке. Миллер и Фальковский – пара защиты.

Интересным оказалось четвертое сочетание, где сыграют Егор Коршков, Дмитрий Кателевский и Семен Кошелев.

В воротах сыграет Тимур Билялов.

Так выглядит полный состав «Ак Бара»:

Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #хк витязь
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