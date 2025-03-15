Коршков и Кошелев сыграют в четвертом звене. Полный состав «Ак Барса» на матч с «Витязем»
Казанский «Ак Барс» опубликовал состав пятерок на заключительную домашнюю игру регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем».
В первой тройке снова сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов, а Лямкин и Марченко – в защите.
Ник Петан, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин – во второй тройке. Миллер и Фальковский – пара защиты.
Интересным оказалось четвертое сочетание, где сыграют Егор Коршков, Дмитрий Кателевский и Семен Кошелев.
В воротах сыграет Тимур Билялов.
Так выглядит полный состав «Ак Бара»:
Игра начнется в 17:00 по московскому времени.