Коршков и Кошелев сыграют в четвертом звене. Полный состав «Ак Барса» на матч с «Витязем»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав пятерок на заключительную домашнюю игру регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем».

В первой тройке снова сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов, а Лямкин и Марченко – в защите.

Ник Петан, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин – во второй тройке. Миллер и Фальковский – пара защиты.

Интересным оказалось четвертое сочетание, где сыграют Егор Коршков, Дмитрий Кателевский и Семен Кошелев.

В воротах сыграет Тимур Билялов.

Так выглядит полный состав «Ак Бара»:

Игра начнется в 17:00 по московскому времени.