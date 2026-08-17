Корседо похвалил Даку после первого выхода в старте «Спартака»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Спартака» Хуан Корседо высоко оценил игру нападающего Мирлинда Даку в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

Албанец впервые вышел в стартовом составе красно-белых и отметился голевой передачей на Манфредо Угальде, который открыл счет в этой встрече.

«Он всего две недели с нами, провел прекрасную игру. Связка с Угальде работала хорошо. Он готов. Конечно, где-то нужно будет адаптироваться, но в целом я им очень доволен», — цитирует Корседо «Матч ТВ».

Тренер также отметил, что Даку получил задание помогать команде выигрывать единоборства.

«Это очень умный игрок. Много было выиграно благодаря нему в том числе», — добавил наставник.

Для Даку этот матч стал вторым за «Спартак». Форвард перешел из «Рубина» за 11 млн евро.



В Казани он выступал с 2023 года и стал вторым бомбардиром в истории клуба в РПЛ с 37 голами.

После победы над «Балтикой» «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.

19 августа красно-белые сыграют в Казани против «Рубина» в рамках группового этапа Кубка России.