Корседо похвалил Даку после первого выхода в старте «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Хуан Корседо высоко оценил игру нападающего Мирлинда Даку в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).
Албанец впервые вышел в стартовом составе красно-белых и отметился голевой передачей на Манфредо Угальде, который открыл счет в этой встрече.
«Он всего две недели с нами, провел прекрасную игру. Связка с Угальде работала хорошо. Он готов. Конечно, где-то нужно будет адаптироваться, но в целом я им очень доволен», — цитирует Корседо «Матч ТВ».
Тренер также отметил, что Даку получил задание помогать команде выигрывать единоборства.
«Это очень умный игрок. Много было выиграно благодаря нему в том числе», — добавил наставник.
Для Даку этот матч стал вторым за «Спартак». Форвард перешел из «Рубина» за 11 млн евро.
В Казани он выступал с 2023 года и стал вторым бомбардиром в истории клуба в РПЛ с 37 голами.
После победы над «Балтикой» «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
19 августа красно-белые сыграют в Казани против «Рубина» в рамках группового этапа Кубка России.