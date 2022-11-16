«Это поражает экономику и умы людей»: как в РТ борются с коррупцией среди госслужащих

Более 16 тысяч проверок были проведены среди муниципальных служащих в Татарстане с начала года. Как показала практика, чаще всего сотрудники попадаются на аферах с субсидиями для покупки жилья и сокрытии реальных доходов. Эксперты рассказали, как в Татарстане борются с коррупцией среди муниципальных служащих.

Алексей Панкратов: «О коррупции можно говорить не только как о преступлении, но и как о социальном явлении» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 16 тысяч проверок в отношении муниципальных служащих

231 служащий органов местного самоуправления попались на антикоррупционных правонарушениях с начала этого года в Татарстане – с такой цифры сегодня начал свое выступление на пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

Большая часть из них, 225 человек, были привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении пяти были возбуждены уголовные дела.

«О коррупции можно говорить не только как о преступлении, но и как о социальном явлении, которое поражает не только экономику, но и умы граждан. Поэтому работа по противодействию коррупции идет по нескольким направлениям», – отметил Панкратов.

Выявление и борьба с коррупционерами, уголовные дела в отношении них, антикоррупционная пропаганда – для пресечения данных нарушений в республике применяется широчайший спектр мер. Только за этот год в отношении муниципальных служащих было проведено более 16 тысяч проверок.

Так, в Атнинском районе на коррупционном нарушении попался глава одного из сельских поселений, который присвоил бюджетные деньги. О какой сумме идет речь, Панкратов не уточнил. Добавил, что этот человек был привлечен к уголовной ответственности – получил условный срок лишения свободы.

Еще один коррупционный случай выявили в Дрожжановском районе. Там главный специалист по строительству и архитектуре попался на аферах. Он обещал местным жителям, что поможет за вознаграждение получить субсидии на строительство жилья. В числе обманутых оказались как минимум восемь человек. Чиновник-аферист получил условный срок.

«Побывав в Лаишевском районе, экспертная группа нашла ряд правонарушений. Эксперты сделали вывод, что там есть над чем работать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

19 сотрудников органов самоуправления в Лаишево попались на коррупционных нарушениях

Отдельно на пресс-конференции остановились на Лаишевском районе. Как выяснилось, экспертная комиссия, в составе которой представители десятка ведомств, в том числе МВД Татарстана, выявила в местных органах местного самоуправления целый букет коррупционных правонарушений и преступлений – 19 человек были привлечены к ответственности.

«Побывав в Лаишевском районе, экспертная группа нашла ряд правонарушений. Они связаны с природоохранной сферой, предоставлением недостоверных сведений о доходах, имуществом, недостаточным контролем приемки товаров. Были нарушения и во время приема детей в школу и другие образовательные организации. Эксперты сделали вывод, что там есть над чем работать. Район с этим согласился и принял ряд мер для профилактики коррупционных нарушений и преступлений», – рассказал заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

Одним из вопиющих случаев в Лаишево стало то, что главный бухгалтер исполнительного комитета незаконно оформила на себя субсидии для покупки жилья. На нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Лаишевский суд назначил ей наказание в виде штрафа.

Ильдус Зарипов: «Если в нашем районе не будет сплоченной и сильной команды, то развитие наших территорий и привлечение инвесторов и развитие социальной структуры будет практически невозможным» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов рассказал, что после выявленных коррупционных правонарушений и преступлений в районе были созданы свои специальные комиссии, работа которых направлена как на пресечение нарушений, так и на профилактику. В будущем это поможет развитию района, уверен его глава.

«Если в нашем районе не будет сплоченной и сильной команды, то развитие наших территорий и привлечение инвесторов и развитие социальной структуры будет практически невозможным. Район очень динамично развивается, и нам предстоит решить много вопросов. Конечно же, для этого нам нужно будет привлекать республиканские программы», – отметил Зарипов.

Он отметил, что чаще всего коррупционные нарушения в районе были связаны с земельными вопросами и строительством нового жилья. Дабы исключить коррупционные риски, теперь все вопросы в этих сферах решают не конкретные люди, а градостроительная комиссия вместе с администрацией района.

Взяткодатели иной раз сами подталкивают служащих на совершение преступлений Фото: © «Татар-информ»

С коррупцией сталкиваются 10% татарстанцев, давать взятку отказалась половина из них

Между тем, по мнению присутствующих на пресс-конференции экспертов, у коррупционных нарушений есть и обратная сторона медали. Они напомнили о взяткодателях, которые иной раз сами подталкивают служащих на совершение преступлений.

По данным социологов, в Татарстане 10% жителей хотя бы раз сталкивались с коррупционными преступлениями, например с вымогательством взятки. Только половина из них отказались от дачи взятки.

«Социологические исследования в Татарстане проводятся с 2004 года. Стоит отметить, что мы интересуемся только мнением граждан. Уверенно могу сказать, что число людей, которые попали в ситуации, связанные с коррупцией, сократилось в два раза. И далеко не каждый выбирает преступный путь», – отметил заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

Сегодня в Татарстане идет активная антикоррупционная пропаганда. К примеру, для профилактики коррупционных нарушений среди государственных и муниципальных служащих создан Совет муниципальных образований РТ.

Сергей Столяров: «В наши обязанности не входит борьба с коррупционными преступлениями, этим занимаются соответствующие органы. Наша задача – методическая поддержка» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начальник юридического отдела Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Сергей Столяров рассказал, что на сегодняшний день в Татарстане почти шесть тысяч муниципальных служащих. Работа по профилактике проводится с каждым. Существует ряд программ, которые служащие могут пройти для повышения квалификации. В некоторых татарстанских вузах сотрудники могут получить юридическое образование.

«В наши обязанности не входит борьба с коррупционными преступлениями, этим занимаются соответствующие органы. Наша задача – методическая поддержка. К примеру, мы проводим съезды, где обсуждаются те или иные проблемы и мы ищем пути их решения», – рассказал Столяров.

Не меньше внимания в Татарстане уделяется воспитанию молодежи. Школьников и студентов привлекают к участию в тематических мероприятиях, где им рассказывают, к примеру, о том, что делать, если у них потребовали взятку.

Киям Беляев: «Цифровизация может напрямую снизить коррупционные риски. Благодаря ней многие мошенники ушли в тень и остались в прошлом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Еще одним способом борьбы с коррупцией в Татарстане стала цифровизация. Созданы сайты, через которые в буквальном смысле можно отследить нарушителей. Кроме того, интернет-проекты заметно снижают коррупционные риски, рассказал советник мэра Казани по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев.

«Цифровизация может напрямую снизить коррупционные риски. Благодаря ней многие мошенники ушли в тень и остались в прошлом», – резюмировал Беляев.