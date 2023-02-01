Коррупционный охват татарстанцев за 12 лет снизился вдвое

Количество жителей республики, которые в течение прошлого года столкнулись с коррупционной ситуацией, снизилось вдвое по сравнению с 2010 годом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра экономики РТ — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

Он рассказал о результатах социологического опроса «Изучение мнения населения о коррупции в РТ» за 2022 год. Подобные регулярные мониторинги общественного мнения по антикоррупционной работе в республике проводятся начиная с 2005 года. Их итоги — неотъемлемая часть антикоррупционной деятельности, которая влияет на дальнейшие шаги в этой сфере.

«По результатам опроса населения уровень коррупции в регионе и по стране в целом респонденты оценивают как „средний“. Доля респондентов, которые хотя бы раз в течение последнего года попадали в коррупционную ситуацию, с 2010 года снизилось вдвое, составив 9,9%», — подчеркнул Амирханов.

Он добавил, что среди причин отказа от взяток почти 15% опрошенных назвали свою принципиальную позицию по этому вопросу, а еще 14% сообщили об отвращении к коррупции.