Корреспондент ТНВ Зуфар Давлетшин: «Бойцам из Татарстана по-хорошему завидуют»

Зуфар Давлетшин, корреспондент ТНВ, который снимает репортажи из зоны СВО, рассказал, что бойцам из Татарстана по-хорошему завидуют. Об этом он сообщил во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

«Мы ездили в зону СВО с моим оператором Андреем Ключниковым уже пять раз. Там мы встречаем разношерстных бойцов – от 20 до 50 лет. Все они говорят, что мы победим. Все патриотично настроены, несмотря на сложности. Главное для них – искоренить ту заразу, которая там засела», – сказал он.

Зуфар Давлетшин рассказал, что съемочная группа передает бойцам письма, которые им пишут школьники.

«Одно из писем мы передали бойцу, который на гражданке работал учителем. Его написала девочка из Мамадыша. Боец решил передать ей ответ, и мы потом нашли ее, отдали его письма. Для военнослужащих эти письма очень дороги, они их очень ждут», — рассказал он.

Стараются журналисты привезти и гуманитарную помощь бойцам – первое время возили тушенку, но потом поняли, что с едой проблем у бойцов нет.

«Ехать туда всегда страшно, особенно первый раз. Потому что не знаешь, чего ждать. Но мы понимаем, что наши ребята там постоянно в блиндажах, а местные жители так живут уже больше восьми лет. Я не имею права думать про страх, им намного страшнее», — поделился Зуфар.

Зуфар Давлетшин рассказал, что в первую поездку местные жители очень удивились, что в Лисичанске оказалась съемочная группа из Татарстана. Сейчас уже к ним привыкли и с радостью их встречают. Также подружилась съемочная команда и с участниками СВО.

«Мы иногда спрашиваем у них, как помогает республика. И они, не уставая, говорят спасибо Татарстану. Другие подразделения из других регионов бойцам из Татарстана по-хорошему завидуют, потому что наших ребят снабжают всем, это не только тушенка и носки», – рассказал журналист.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнают истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает кол-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.