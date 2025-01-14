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Корреспондент «Татар-информа» рассказала об обстановке у предприятия после атаки БПЛА
Корреспондент «Татар-информа» рассказала об обстановке возле предприятия, куда утром упал БПЛА под Казанью.
«Сейчас подъезд к предприятию оцеплен. Здесь дежурят сотрудники правоохранительных органов, мимо проезжают пожарные и машины других экстренных служб. Пока никого не подпускают», – сообщает корреспондент «Татар-информа».
Подробнее об обстановке на месте в видео.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в 5.20 утра в Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия.
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