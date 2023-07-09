Корреспондент «Татар-информа» посетил избирательный участок в Ташкенте

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Корреспондент агентства «Татар-информ» в ходе освещения выборов Президента Узбекистана посетил избирательный участок №105 в столице страны Ташкенте. На тот момент здесь было многолюдно.

Председатель ТИК Яйра Мирзаахмадий рассказала, что на этом участке зарегистрировано 1259 избирателей. Из них 84 проголосовали досрочно.

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

«К 11 часам утра проголосовал 31% избирателей. Надо отметить, что среди наших избирателей преобладают пожилые люди. Участок относится к махалле Шарафа Рашидова. Это махалля бывших политработников. Они очень ответственные», — заметила собеседница агентства.

Избирательный участок находится в школе №110. «Это школа с математическим уклоном. У нас очень хорошие ученики. Выпускники дают очень хорошие результаты. В прошлом году 86% учеников поступили в вузы. Наши выпускники учатся по всему миру», — рассказала Мирзаахмадий.

В свое время эту школу окончил будущий российский миллиардер Алишер Усманов. Впоследствии он помог образовательному учреждению с оборудованием.