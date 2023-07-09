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Корреспондент «Татар-информа» посетил избирательный участок в Ташкенте
Корреспондент агентства «Татар-информ» в ходе освещения выборов Президента Узбекистана посетил избирательный участок №105 в столице страны Ташкенте. На тот момент здесь было многолюдно.
Председатель ТИК Яйра Мирзаахмадий рассказала, что на этом участке зарегистрировано 1259 избирателей. Из них 84 проголосовали досрочно.
«К 11 часам утра проголосовал 31% избирателей. Надо отметить, что среди наших избирателей преобладают пожилые люди. Участок относится к махалле Шарафа Рашидова. Это махалля бывших политработников. Они очень ответственные», — заметила собеседница агентства.
Избирательный участок находится в школе №110. «Это школа с математическим уклоном. У нас очень хорошие ученики. Выпускники дают очень хорошие результаты. В прошлом году 86% учеников поступили в вузы. Наши выпускники учатся по всему миру», — рассказала Мирзаахмадий.
В свое время эту школу окончил будущий российский миллиардер Алишер Усманов. Впоследствии он помог образовательному учреждению с оборудованием.
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