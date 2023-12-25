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Корреспондент «России 1» отметил вклад Татарстана в помощь бойцам на СВО
Корреспондент «России 1» Станислав Назаров записал видео из зоны боевых действий, которое показали на ежегодной пресс-конференции с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он отметил большой вклад Татарстана в плане помощи российским военным на СВО.
«Здесь, в Донецке, где каждый день гибнут мирные люди от обстрелов вооруженных формирований Украины, каждый мечтает об одном – чтобы прекратилась война, чтобы детям вернули украденное детство, чтобы все солдаты вернулись домой с победой», - отметил Назаров.
Он также подчеркнул, что сам родом из Татарстана, поэтому ему приятно видеть в зоне СВО военнослужащих с шевронами, на которых изображен флаг республики.
«Приятно понимать, что вклад республики – он не только военный. Мы видим очень часто здесь на Донбассе гуманитарные грузы, которые привозят из республики Татарстан. Победа создается в том числе и в тылу. И это мощнейший промышленный, экономический сектор РТ», - заключил Станислав Назаров.
Корреспондент также поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом и пожелал мирного неба над головой.
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