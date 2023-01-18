Корректировка плана застройки Камской и Альметьевской агломераций начнется в 2024 году

Корректировку плана застройки Камской и Альметьевской агломераций, а также заполнение базы данных информацией по ним начнется в 2024 году. Об этом заявил глава Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

По итогам работы каждая территория получит оценку. Речь идет о количестве рабочих мест и социальных объектов, обеспечении транспортом и других параметрах.

«В 2024 году начнется работа по Камской агломерации, то есть Набережным Челнам и всему окружению, а затем, в 2025 году, работа начнется и с Альметьевской агломерацией», — поделился планами Олег Григорьев.

Однако председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию РТ Александр Тыгин скептично отнесся к такому плану. Он предложил сменить последовательный порядок работы на параллельный и приступить к изучению других агломераций республики одновременно с Казанской, то есть уже в этом году.

«Так или иначе, челнинская проблематика тоже выстрелит. Сейчас там, может, новые Куюки создаются, а в 2025 году вы с ними героически бороться будете, но возникает вопрос — а зачем, если можно сразу?» — пояснил Тыгин.

Предложение, по всей видимости, заставило Григорьева задуматься над пересмотром планов, однако окончательного ответа он так и не дал.