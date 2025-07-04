Корректировка пенсии: как жителям Татарстана увеличить размер выплат

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В настоящее время на размер страховой пенсии татарстанцев влияют трудовой стаж и количество полученных пенсионных баллов (ИПК), которые начисляются в том числе и за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года. Как отдельные категории жителей Татарстана могут увеличить размер пенсии за счет ее корректировки – в материале «Татар-информа».

Индивидуальный пенсионный коэффициент начал учитываться с 2015 года. Если житель РТ вышел на пенсию после 1 января 2015 года, то баллы за декретные отпуска будут зачтены автоматически. Однако ранее эти периоды учитывались исключительно в качестве трудового стажа. Соответственно, если женщина вышла на пенсию до 2015 года и она в трудовой период уходила в декретный отпуск, то пенсионерка вправе потребовать корректировку, за счет чего ей могут увеличить размер пенсии после учета ИПК за периоды декрета.

Таким образом, многодетные женщины могут существенно увеличить размер своей пенсии, но если в период ухода за детьми они официально не были трудоустроены или получали небольшую заработную плату. Если же у женщины была высокая зарплата, то корректировка ей невыгодна, поскольку замена трудового стажа на ИПК снизит размер пенсионных выплат.

Подать заявление на корректировку пенсии татарстанцы могут через портал «Госуслуги» (в разделе «Пенсия» выберите «Перерасчет»), лично в отделении Соцфонда или в МФЦ.