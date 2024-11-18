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Корпус Успенского женского монастыря в РТ могут признать объектом культурного наследия
В Чистополе рассматривают возможность признать «Сестринский корпус Успенского женского монастыря» объектом культурного наследия.
Как сообщили в комитете по охране ОКН, данный памятник архитектуры конца XIX века расположен в поселке Водников и является ярким примером русского православного зодчества того времени.
Основать сам монастырь в 1864-м решил местный купец Дмитрий Поляков в честь Успения Пресвятой Богородицы. Строить его начали на личные средства купца, а позже, уже в начале XX века, были возведены первые каменные постройки. Среди них – двухэтажный сестринский корпус, построенный в 1911 году по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского. Это здание служило домом для большинства монахинь и послушниц монастыря.
Со временем многие элементы первоначального комплекса были утрачены, включая сам монастырский храм. Однако сестринский корпус сохранился до наших дней.
Отмечается, что в 2018-м этот объект уже вносили в список выявленных объектов культурного наследия. Сейчас же специалисты рассматривают возможность официального включения его в Единый госреестр ОКН.
«Сестринский корпус может вскоре получить официальный статус памятника истории и культуры регионального значения, что позволит сохранить этот важный элемент культурного наследия для будущих поколений», - говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты, сестринский корпус имеет высокую историческую значимость за счет своего возраста, уникальной архитектуры и роли в жизни местной религиозной общины.
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