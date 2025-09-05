Корпус общественных наблюдателей завершил обучение в Татарстане

Общественная палата Республики Татарстан завершает учебу общественных наблюдателей для работы в единый день голосования – 14 сентября. Об этом сообщила сегодня председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева журналистам перед круглым столом по противодействию нарушениям и дезинформации в избирательном процессе.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня мы завершаем учебу общественных наблюдателей, которая проходила в городах и районах республики. Обучение прошли около 2,8 тыс. человек. Мы выходим на финишную прямую, списки наблюдателей за три дня до голосования должны направить на избирательные участки», – рассказала она.

Валеева отметила, что в избирательном процессе нет мелочей, при подготовке к проведению выборов важны все детали. В республике проводится работа, направленная на предупреждение фейков.

«Мы должны быть готовы разрешить любую ситуацию. Всё делается для того, чтобы обеспечить настоящие, честные, подлинные выборы и чтобы легитимность результатов была абсолютной», – заключила Валеева.

Круглый стол «Противодействие нарушениям и дезинформации в избирательном процессе: новые вызовы и эффективные технологии профилактики» прошел в Общественной палате РТ. Его участники проанализировали современные технологии и практики профилактики дезинформации, обсудили механизмы противодействия информационным атакам и фейкам, а также роль медиаграмотности и законодательных мер в обеспечении прозрачности и легитимности голосования избирателей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).