Корпус Казанской консерватории признали объектом культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Здание 15-го городского училища в Казани на улице Пушкина включат в государственный реестр объектов культурного наследия. В настоящее время здесь расположен учебный корпус Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Положительное заключение экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Объект был построен в 1914 году по проекту архитектора М.С. Трифонова. Здание прямоугольное в плане, двухэтажное с подвалом, с одноэтажной пристройкой с северо-восточной стороны. Фасад имеет трехчастную симметричную схему. Центральную часть подчеркивают арочные оконные проемы, пилястры коринфского ордера и ступенчатый аттик с круглым слуховым окном. По бокам выступают ризалиты в три оконные оси с полукруглыми чердачными надстройками. Через правый боковой ризалит организован вход в здание.

С 1945 по 1968 год в здании располагалась консерватория, а позднее музыкальный факультет педагогического института.

В 2008 — 2009 годах проводилась реставрация фасада и интерьера зала имени Рахманинова на 200 мест. В 2010 году Казанская консерватория вернулась в свое историческое здание.

Анализируя историко-культурную ценность объекта, эксперт пришел к выводу, что здание консерватории обоснованно включить в единый госреестр в качестве регионального памятника.