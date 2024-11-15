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Корпус Казанской консерватории могут включить в реестр объектов культурного наследия
Здание 15-го городского училища, расположенное в Казани на ул. Пушкина, могут включить в реестр объектов культурного наследия народов РФ. Соответствующий проект приказа Комитета РТ по ОКН проходит антикоррупционную экспертизу. Экспертные заключения будут вынесены до 21 ноября.
Здание было возведено в 1914 году на улице Рыбнорядской (совр. Пушкина). С 1945 по 1968 год в этом здании находилась консерватория, а после располагался музыкальный факультет Казанского пединститута.
С 2010 года и по сей день в нем вновь находится Казанская консерватория.
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