Корпус Казанской консерватории могут включить в реестр объектов культурного наследия

Фото: Комитет РТ по охране ОКН

Здание 15-го городского училища, расположенное в Казани на ул. Пушкина, могут включить в реестр объектов культурного наследия народов РФ. Соответствующий проект приказа Комитета РТ по ОКН проходит антикоррупционную экспертизу. Экспертные заключения будут вынесены до 21 ноября.

Здание было возведено в 1914 году на улице Рыбнорядской (совр. Пушкина). С 1945 по 1968 год в этом здании находилась консерватория, а после располагался музыкальный факультет Казанского пединститута.

С 2010 года и по сей день в нем вновь находится Казанская консерватория.