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Общество 15 ноября 2024 08:00

Корпус Казанской консерватории могут включить в реестр объектов культурного наследия

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Корпус Казанской консерватории могут включить в реестр объектов культурного наследия
Фото: Комитет РТ по охране ОКН

Здание 15-го городского училища, расположенное в Казани на ул. Пушкина, могут включить в реестр объектов культурного наследия народов РФ. Соответствующий проект приказа Комитета РТ по ОКН проходит антикоррупционную экспертизу. Экспертные заключения будут вынесены до 21 ноября.

Здание было возведено в 1914 году на улице Рыбнорядской (совр. Пушкина). С 1945 по 1968 год в этом здании находилась консерватория, а после располагался музыкальный факультет Казанского пединститута.

С 2010 года и по сей день в нем вновь находится Казанская консерватория.

#объект культурного наследия
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