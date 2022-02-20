Корпоративы на 23 февраля и 8 Марта планирует половина компаний Казани

В этом году число работодателей, которые проводят корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, чуть выше допандемийного уровня. Об этом сообщает SuperJob.

«В Казани 51% представителей компаний и сами работодатели ответили, что не планируют в этом году проводить корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта. Еще 20% участников опроса сказали, что, наоборот, будут отмечать непременно два праздника. В 11% компаний ответили, что объединят празднество двух событий», – сказано в сообщении.

В 3% компаний отметили, что будут праздновать только 23 февраля, а в 4% − только 8 марта. Затруднились ответить 11% респондентов со стороны работодателей.

В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта в нашей стране будет в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Сегодня их планируют 43% работодателей против 29% в прошлом году и даже чуть больше, чем в последние спокойные дни до пандемии.