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Ру Тат
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Общество
7 июня 2022  00:24
Наталья Рыбакова

Аналитики рассказали о компенсационных пакетах от казанских работодателей

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В Казани в компенсационные пакеты для сотрудников работодатели чаще всего включают корпоративные мероприятия, обучение за счет компании и подарки к праздничным датам. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«В столице Татарстана в состав компенсационных пакетов чаще всего включают корпоративные мероприятия, обучение за счет компании, подарки к праздникам, оплату мобильной связи и интернета, а также оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования. Возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании предлагают в 20% компаний города, бесплатное питание или компенсацию на питание - в 18% случаев», - сказано в сообщении.  

Кроме того, работодатели предоставляют служебный транспорт, оплату проезда в общественном транспорте и дополнительные дни отпуска. Интересно, что лишь 3% участников опроса сообщили об оплате спортклубов и занятий в бассейне для своих сотрудников. При этом почти каждая девятая компания в Казани ничего не предоставляет своим работникам.

 

 

#работодатель #компенсация
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