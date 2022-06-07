Аналитики рассказали о компенсационных пакетах от казанских работодателей

В Казани в компенсационные пакеты для сотрудников работодатели чаще всего включают корпоративные мероприятия, обучение за счет компании и подарки к праздничным датам. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«В столице Татарстана в состав компенсационных пакетов чаще всего включают корпоративные мероприятия, обучение за счет компании, подарки к праздникам, оплату мобильной связи и интернета, а также оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования. Возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании предлагают в 20% компаний города, бесплатное питание или компенсацию на питание - в 18% случаев», - сказано в сообщении.

Кроме того, работодатели предоставляют служебный транспорт, оплату проезда в общественном транспорте и дополнительные дни отпуска. Интересно, что лишь 3% участников опроса сообщили об оплате спортклубов и занятий в бассейне для своих сотрудников. При этом почти каждая девятая компания в Казани ничего не предоставляет своим работникам.