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Ру Тат
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22 октября 2021  04:16

Корпоративная газета «Татнефти» заняла первое место в топе отраслевых СМИ ТЭК России

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Газета «Нефтяные вести» заняла первое место десятке самых цитируемых медиаресурсов ТЭК России по итогам третьего квартала 2021 года, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».

Так, в числе прочего федеральные и республиканские СМИ использовали публикации газеты о том, что «Татнефть» и КФУ запустили совместный проект по оцифровке старинных рукописей о Востоке и мусульманских народах России; о том, что компания планирует трансформировать в общественные центры шаговой доступности не используемые в полную силу здания Альметьевска.

«Нефтяные вести» издаются с августа 1949 года (до 1993 года под названием «Нефтяник Татарии», до 2005 года — «Нефтяник Татарстана»).

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