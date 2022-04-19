Корпорация МСП поддержит представителей малого бизнеса новым антикризисным продуктом

Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт для поддержки предпринимателей, планирующих расширять или модернизировать свое производство. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Минимальная сумма договора в новом продукте составляет 500 тыс. рублей, а максимальный срок — 84 месяца. При этом доля сопутствующих расходов на доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, которые можно включить в стоимость имущества, увеличена с 10% до 25%.

Процентные ставки составляют 6% для отечественного оборудования и 8% для импортного. Условия лизинга предусматривают финансирование с индивидуальным графиком платежей и гарантированным авансовым платежом в размере не более 10%.

Заявку можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ. При этом большая часть полей будет заполнена автоматически из профиля предпринимателя.

Льготный лизинг доступен представителям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям, которые входят в реестр МСП, работают больше 12 месяцев и их проект связан с модернизацией или расширением текущей деятельности, развитием новых направлений.