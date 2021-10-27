Корпорация морского приборостроения займется в РТ разработками для беспилотных судов

АО «Корпорация морского приборостроения» откроет центр разработок в Университете Иннополис, который будет заниматься в том числе созданием систем для беспилотных судов. Это предусмотрено заключенным сегодня соглашением о научно-техническом сотрудничестве между Правительством Татарстана и АО «КМП».

Документ был подписан в ходе встречи первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина и генерального директора Корпорации морского приборостроения Леонида Стругова. В беседе также принял участие курирующий Иннополис заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба его аппарата.

Стороны договорились о совместной работе над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами. Новый центр в Университете Иннополис займется разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения, систем навигации, систем обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, морского геофизического и гидрографического оборудования и других программных продуктов. Также среди его задач — проектирование и строительство судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана.

Кроме того, власти РТ и руководство Корпорации морского приборостроения согласились в дальнейшем проработать возможность создания на территории республики полигона для испытаний беспилотных судов и подводных аппаратов научного и промышленного назначения при участии татарстанских предприятий. Также в рамках соглашения стороны организуют совместное обучение и стажировки для специалистов корпорации.

Рустам Нигматуллин выразил уверенность в том, что «соглашение будет способствовать успешному и взаимовыгодному научно-техническому сотрудничеству Университета Иннополис и Корпорации морского приборостроения, применению инновационных технологий цифровой экономики для решения задач предприятий Республики Татарстан».

«Исторически мы очень плотно работаем с татарстанскими предприятиями, например, с Зеленодольским заводом имени А. М. Горького. Надеюсь, что с подписанием данного соглашения наши взаимоотношения с Татарстаном только усилятся. Мы уже побывали в Иннополисе и определили с коллегами основные направления нашей совместной работы. Считаем дальнейшее сотрудничество с Университетом Иннополис очень перспективным», — подчеркнул в свою очередь Леонид Стругов.

По оценке Романа Шайхутдинова, Иннополис имеет хорошие возможности для взаимодействия с Корпорацией морского приборостроения по шести приоритетным направлениям. Это разработка систем автономного судовождения, систем навигации, элементной базы для продукции корпорации в рамках дизайн-центра Университета Иннополис, целевая подготовка специалистов в IT-вузе, а также некоторые другие области.

«Уверен, что данное взаимодействие принесет плодотворные результаты и позволит реализовать гражданское направление в деятельности АО „КМП“ — с учетом компетенций, которые в Иннополисе уже имеются и будут расширяться в рамках недавно созданного на базе Университета Иннополис федерального исследовательского центра по искусственному интеллекту», — добавил Роман Шайхутдинов.

АО «Корпорация морского приборостроения» было создано на основании указа Президента РФ Владимира Путина и распоряжения Правительства России в 2020 году. Компания является основным разработчиком и производителем приборов и оборудования в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии, динамического позиционирования, электронных систем наблюдения для надводных судов, подводных лодок и космических аппаратов.