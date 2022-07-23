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Технологии
23 июля 2022  16:50

Корпорация IMAX ушла из России

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Корпорация IMAX, которая оказывает услуги одноименной кинематографической системы, покинула Россию с начала июня 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая, — рассказал собеседник агентства. — Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает».

По его словам, все сотрудники были уволены, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, базировавшегося в Москве, переехал в Лондон.

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