Корову, которую попросил у Путина мальчик из Якутии, назвали Будущее

Корову, которую попросил у Президента России Владимира Путина мальчик из Якутии, уже передали семье. Как рассказал глава региона Айсен Николаев, семья назвала животное Кэскилээнэ, что переводится как будущее.

«Я с Алешей созванивался, он рассказал, что корову назвал Кэскилээнэ. Кэскил — это в переводе будущее», — поделился Николаев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что власти окажут семье помощь в содержании коровы.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что во время прямой линии мальчик из Якутии через оператора попросил главу государства помочь его семье в приобретении коровы. Обращение было передано Минсельхозу Якутии, после чего семья получила предложение поучаствовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку животного.