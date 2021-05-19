Короткометражки проекта «Кино за 7 дней», снятые в Казани, выйдут в российский прокат

В российский прокат планируют выпустить короткометражные фильмы, снятые в рамках татарстанского проекта «Кино за 7 дней». Об этом на пресс-конференции, посвященной прокату альманаха «Кино за 7 дней» по РТ и России, сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Это первый прокат, который мы совместно с международной компанией Kinolife хотим провести и в Татарстане, и России», — сказала Айтуганова.

В Татарстане прокатом будет руководить «Татаркино». Альманах будет показан в 19 муниципальных киноплощадках и 10 кинотеатрах.

«Все те, кто придет в кинотеатры [на просмотр альманаха], смогут увидеть Казань и Лаишевский район, казалось бы, знакомые локации, совсем с другой стороны», — отметила министр культуры Ирада Аюпова.

В подборку входят 10 короткометражных фильмов, которые были сняты молодыми профессиональными командами из разных стран в Татарстане. Режиссеры из России, стран Европы, Ирана, Китая, Монголии создавали свои работы в течение 7 дней.

«Сам по себе проект „Кино за 7 дней“ очень интересен, и в 2019 году мы все вместе сопереживали участникам и проживали вместе с ними 7 съемочных дней. Казалось бы, 7 дней — это и много, и мало, но за это время можно создать фильм на 7 минут», — отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Среди фильмов представлены картины «Голодовка» Татьяны Жуковой, «Футурум» Георгия Данильянца, «Письма Платонову» Норманда Бертранда, «Возвращение в Казань» Гасиде Голмакани и другие.

Короткометражки альманаха уже успели поучаствовать в международном фестивале короткометражных фильмов в Тампере и на фестивале «Окно в Европу».

В широкий прокат альманах «Кино за 7 дней» выйдет 27 мая. А уже 3 июня альманах выпустят в российский прокат.

Проект инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году.