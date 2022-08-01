Короткометражка «Новая мама» стала победителем Фестиваля уличного кино в Нижнекамске

В минувшие выходные жители Нижнекамска посетили Фестиваль уличного кино и выбрали лучшую, по их мнению, короткометражную картину. Голосование проходило при помощи фонариков. Участниками фестиваля стали 125 человек, уточнили «Татар-информу» в городской администрации.

В общей сложности зрителям, пришедшим в городской парк «Семья», представили девять картин молодых российских режиссеров.

Больше всего «голосов» набрала кинолента «Новая мама» режиссера Александра Кузовкова. Данная короткометражка — это сюрреалистическая история в духе Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе. Однажды ее мама куда-то исчезает, а папа приводит в дом другую женщину. Новой маме не нравится девочка, и она решает избавиться от нее.

Второго места удостоилась лента «Принципиально документально», которую снял Анатолий Колиев. Картина демонстрирует остроумное мокьюментари о группе расследователей, которые собирают данные о тайном заговоре российских пенсионеров.

Третьим стал фильм Данила Иванова «Холодно» — это черная комедия о двух сотрудниках полиции из российской глубинки, старавшихся быть хорошими полицейскими, но чуть не замерзших до смерти.

В рамках фестиваля киноленты будут показаны в более чем в 1 тыс. городов и населенных пунктов России. В конце сентября будет станет известен фильм-победитель, его режиссер получит главный приз — грант в 1,5 млн рублей.