Короткий рабочий день будет у татарстанцев на следующей неделе

Фото: © «Татар-информ»

У татарстанцев на следующей неделе будет сокращенный рабочий день. Причиной тому послужило празднование Дня Республики Татарстан, который будет отмечаться 30 августа.

Заключительный рабочий день месяца, 29 августа, будет предшествовать праздничному дню, по этой причине продолжительность рабочего дня будет короче на один час.

Но дополнительного выходного в связи с празднованием Дня Республики у жителей РТ не будет. Поскольку праздничный день приходится на субботу, а в случае с республиканскими праздниками переноса дополнительного выходного нет.

Всего в августе татарстанцы, работающие на пятидневке, будут трудиться 21 день, а 10 станут выходными.