Короткие паузы и приоритеты: эксперт дал советы на первую рабочую неделю после праздников

Возвращение к работе после длительных праздников почти всегда сопровождается стрессом, поэтому к первому рабочему дню стоит подготовиться заранее. Об этом в беседе с «RT» рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Он отметил, что утро первого рабочего дня лучше начать немного раньше привычного времени, чтобы избежать спешки и снизить уровень тревожности. По его словам, по приходу в офис не стоит сразу погружаться в рабочий поток и пытаться решить все накопившиеся задачи.

Эксперт рекомендовал посвятить первые полчаса спокойному старту: выпить кофе, просмотреть входящие письма и сообщения, а затем составить реалистичный план на день. Начинать, по его мнению, следует с самых срочных вопросов. После этого стоит разобрать накопившуюся информацию, обновить статусы по проектам и провести короткие созвоны, а уже затем возвращаться к плановым задачам.

Семеренко также посоветовал по возможности не перегружать первый рабочий день энергозатратными встречами. Он напомнил, что после отдыха уровень концентрации может быть ниже обычного.

В связи с этим специалист рекомендовал делать короткие паузы каждый час, чтобы размяться или просто перевести дух. Кроме того, он считает важным сохранять размеренный темп работы на протяжении всей первой недели после праздников.

По словам эксперта, в этот период основной фокус следует направить на задачи с конкретными дедлайнами и на те вопросы, от которых зависят другие люди. К полноценному рабочему ритму он посоветовал возвращаться постепенно, заранее закладывая в расписание время на непредвиденные ситуации и будучи готовым корректировать планы.

Отдельно Семеренко подчеркнул важность терпимого отношения к себе и коллегам. Он отметил, что не стоит требовать от себя максимальной скорости работы с первых часов и следует с пониманием относиться к возможным сбоям в коммуникации. По его словам, уже через несколько дней рабочий ритм восстановится, а плавный старт поможет сохранить силы и мотивацию на весь год.