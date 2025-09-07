«Короткая пятница» может появиться в Трудовом кодексе, но с отработкой в другие дни

Закрепление сокращенного рабочего дня по пятницам возможно на законодательном уровне, однако выпадающее время должно компенсироваться в другие дни недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что переход к сокращенной рабочей неделе в России может быть только постепенным и сбалансированным. В качестве примера Нилов рассказал о внесенном с коллегами законопроекте, предполагающем обязательное сокращение пятничного рабочего дня с перераспределением выпадающего часа на понедельник–четверг.

Для этого, по его словам, можно было бы либо уменьшить обеденный перерыв, либо продлить рабочее время в конце дня. Такой подход, считает депутат, позволит сохранить баланс труда и отдыха, заложенный в Трудовом кодексе.

Сейчас сокращение рабочего времени в пятницу возможно только по инициативе работодателя, обязательной нормы в законодательстве нет. При этом ТК РФ ограничивает общую продолжительность рабочей недели 40 часами. На практике предприятия, где действует «короткая пятница», сокращают обеденный перерыв до 45-48 минут вместо часа.

По данным опросов, сокращенный рабочий день в последний день недели сегодня действует примерно в трети российских компаний. Авторы инициативы объясняют необходимость законопроекта тем, что «короткая пятница» является дополнительным инструментом мотивации работников и повышения производительности труда.