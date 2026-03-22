Коростелёв ответил на слова Большунова: «Если так просто, почему он не здесь?»
Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал заявления трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова об Олимпийских играх 2026 года в Италии.
По словам Коростелёва, за каждым действием и словом могут последовать последствия, и это важно понимать. Он отметил, что Большунов говорил: «Приезжай, забирай», но сам при этом не участвует в соревнованиях. Лыжник назвал такое несоответствие слов и поступков нелогичным.
Ранее Большунов заявил, что на Игры пригласили тех, кто не составит конкуренции и не помешает выигрывать золотые медали, и назвал происходящее на Олимпиаде цирком.