Коростелёв — о Большунове: «Было бы принципиально поставить его на место»

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Российский лыжник Савелий Коростелёв, бронзовый призёр этапа Кубка мира и участник Олимпийских игр в Милане, высказался о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Своими мыслями спортсмен поделился в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.

Комментируя результаты финала Кубка России, где Большунов выиграл пять из шести гонок, а сам Коростелёв не одержал ни одной победы, лыжник заявил, что не считает это потрясением. «Я удержал там свой уровень топ-2, топ-3 стабильный, который, грубо говоря, знаешь, как средний уровень мой, который уже сейчас нарисовывается. Ну, у меня не было задачи приехать и выиграть там всё», — сказал он. Коростелёв также отметил, что понимал разницу в подготовке и календарях, поэтому приехал на турнир «насладиться».

Отвечая на предположение, что Большунову было принципиально показать своё превосходство над ним, Коростелёв согласился, что это логично.

«Честно, если бы был Саша на Олимпиаде, а я бы сидел в России, мне бы тоже было принципиально поставить его потом на место. Ну, в плане обыграть. Это нормальная практика», — заявил лыжник. Он также отметил, что они с Дарьей Непряевой являются своего рода маркерами, по которым можно сравнивать уровень российских лыжников с международниками.