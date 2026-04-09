Коростелев заявил, что не получил гонорары за выступления на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за Республику Татарстан во внутренних соревнованиях, в ответ на вопрос, на что потратит денежное вознаграждение за третье место на этапе Кубка Мира, заявил, что данную выплату пока не получил.

«Начнём с того, что эти деньги надо получить. Такая ситуация сложилась не из-за меня и не FIS. Надо найти способ, как их получить, а потом решать, что с ними сделать», – сказал Коростелев ТАСС.

Также, по словам Коростелева, задержки с выплатой никак не связаны с действиями Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Известно, что общая сумма призовых спортсмена составляет 33 550 евро.

В рамках девятого этапа Кубка мира в Лахти Савелий Коростелев завоевал «бронзу» в гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом. Это стало наивысшим достижением 22-летнего лыжника на международном уровне в сезоне-2025/26.

На этапах Кубка мира и в зимних Олимпийских игра-2026 Коростелев выступал под нейтральным статусом.

Все российские команды и спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.