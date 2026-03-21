На главную ТИ-Спорт 21 марта 2026 18:23

Коростелев заявил, что не общается с Большуновым и не понимает его как человека

Фото: ТАСС

Лыжник Савелий Коростелев сообщил, что не общается с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Коростелева, он не здоровается и не поддерживает общение с Большуновым. Спортсмен отметил, что может понять своего коллегу как атлета, но не как личность.

На счету 29-летнего Большунова также четыре серебряные и две бронзовые награды Олимпийских игр. Он становился чемпионом мира, шесть раз завоёвывал серебро мировых первенств и один раз – бронзу, а также дважды выигрывал общий зачёт Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

